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CHP'nin '10 milyon Suriyeli' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt: Rakamlarla açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde, "10 milyon Suriyeli var, 10 milyon daha gelecek" iddiasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bakan Soylu, "Türkiye'de 3 milyon 381 bin 429 geçici korumada Suriyeli var" dedi.

10:19 . 23/05/2023 Salı
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Bakan Soylu Türkiye'de 3 milyon 381 bin 429 geçici korumada Suriyeli olduğunu söyledi.

Bakan Soylu Türkiye'de 3 milyon 381 bin 429 geçici korumada Suriyeli olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk katıldığı programda soruları yanıtlarken CHP'nin '10 milyon Suriyeli' iddiasına yanıt verdi.

"10 milyon Suriyeli var, 10 milyon daha gelecek" iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasına canlı yayında yanıt veren Bakan Soylu, şunları kaydetti; ''Rakam meselesi ciddi bir iştir. 2011'de iç savaş çıkmadan önce 22 buçuk milyon kadardı. Uluslararası kabul görmüş rakamlar var. 6.7milyon kişi ülkeyi terk etti 500 bin kişi öldü 6.2 milyon kişi de bundukları yerde yer değiştirdi. Şu anda Suriye'de 16 buçuk 17 milyon nüfus var. Bizim sınırımızda toplam 6 milyon nüfus var. Bu bölgede 3 ayrı etnite var. Bir bizim kısmen etkili olduğumuz bölgeler PKK'nın etkili olduğu bölgeler üçüncü de rejimin etkili olduğu bölgeler. Burada 6 milyon var. Rejimin kontrolünde olan bölgelerde 10 milyon kişi var yaklaşık olarak.''

'Yunanistan rotasına giden her göçmenden bizim haberimiz vardır'

''Dünya bu rakamlar üzerinden değerlendirir.'' diyen Bakan Soylu, ''Mısır'da Ürdün'de Lübnan da ve Almanya'da kabul görmüş mülteciler var. Yunanistan rotasına giden her göçmenden bizim haberimiz vardır. 1 milyon 200 bin adaya Yunanistan'a geçen göçmen sayısı var. Bizim tespit ettiğimiz karadan 500 bin kişi geçmiş. Buradan toplam 1 milyon 700 bin kişi geçmiş. Bunların içinde Suriyeli de var Afgan da var, Pakistanlı da var. Türkiye'de 3 milyon 381 bin 429 geçici korumada Suriyeli var. 1 milyon 308 bin 514 kişi ikametle olan bütün yabancılar. 320. 720 kişi uluslararası korunma kapsamında tutulan sayı.'' ifadelerini kullandı.

#Süleyman Soylu
#suriye
#göçmen
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