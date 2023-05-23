CHP'nin '10 milyon Suriyeli' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt: Rakamlarla açıkladı

"10 milyon Suriyeli var, 10 milyon daha gelecek" iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasına canlı yayında yanıt veren Bakan Soylu, şunları kaydetti; ''Rakam meselesi ciddi bir iştir. 2011'de iç savaş çıkmadan önce 22 buçuk milyon kadardı. Uluslararası kabul görmüş rakamlar var. 6.7milyon kişi ülkeyi terk etti 500 bin kişi öldü 6.2 milyon kişi de bundukları yerde yer değiştirdi. Şu anda Suriye'de 16 buçuk 17 milyon nüfus var. Bizim sınırımızda toplam 6 milyon nüfus var. Bu bölgede 3 ayrı etnite var. Bir bizim kısmen etkili olduğumuz bölgeler PKK'nın etkili olduğu bölgeler üçüncü de rejimin etkili olduğu bölgeler. Burada 6 milyon var. Rejimin kontrolünde olan bölgelerde 10 milyon kişi var yaklaşık olarak.''