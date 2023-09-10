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CHP'nin 100'üncü yıl videosunda büyük skandal: Kıbrıs Türkü diye EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar

CHP'nin 100'üncü yılı için özel bir video klip hazırlayan parti yönetimi, yeni bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı. Skandalın fark edilmesinin ardından vatandaşlar duruma tepki gösterse de CHP'den bir açıklama gelmediği gibi video da kaldırılmadı.

Elif Karahan
09:26 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ıbrıs'ta mücadele eden Türk askerleri yerine EOKA'lı teröristleri paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ıbrıs'ta mücadele eden Türk askerleri yerine EOKA'lı teröristleri paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yılına özel hazırladığı bideo klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımına
"Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği… Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!"
notunu düştü.

Teröristlerin Türk Bayrağını ele geçirdikleri fotoğrafı kullandılar

Ancak 1 dakika 37 saniyelik videoda kullanılan bir fotoğrafta Kıbrıs Savaşı'ndaki Türk mücahitler diye, o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lıların fotoğrafının kullanıldığı görüldü.


Fotoğrafta 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı da yer aldı.

CHP'den bir açıklama gelmedi

Skandalın fark edilmesinin ardından vatandaşlar duruma tepki gösterse de CHP'den bir açıklama gelmediği gibi video da kaldırılmadı.

EOKA'lılar kimlerdir?

EOKA'lı teröristler, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için savaşan ve uğraş sarf eden Kıbrıslı Rum silahlı terör örgütüdür.

Yunan ordusundaki Rum bir subay olan Yeoryos Grivas tarafından kurulan EOKA birliği, Yunanistan'da eğitilmiş ve 1958 yılından sonra Kıbrıs Türklerini hedef alarak saldırılar başlatmıştır.

EOKA 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırılar başlattı. Olaylarda toplam 363 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Başlangıçta 30 Türk Köyü saldırılara maruz kaldı. Toplam ise 103 köye saldırılar düzenlendi.

Köylüler göç etmek zorunda kaldı. Ayvasıl bölgelerinde Türklere yapılan saldırılardan sonra yapılan kazılarda içerisinde 14 günlük bebeğin ve 70lik ihtiyarların bulunduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetlerin bazılarının canlı olarak çukura atıldığı belirlendi. Bu çukurlar 14 Ocak 1964 Birleşmiş Milletler barış gücü tarafından açıldı.

Lefkoşe’nin kumsal kesiminde 11 kişi öldürüldü. Bunlarda 4’ü Kıbrıs Türk kuvvetleri alayında görevli Dr.Bnb Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğuydu. Nihat İlhan’ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet, çocukları, Kutsi ve Hakan vahşice katledildi. Evden Bnb. Nihat İlhan’ın ailesinden başka ihtiyar ev sahipleri de vardı.


TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım

Terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne süren Tanrıkulu'nun bu sözleri, büyük tepki çekti. CHP'li Tanrıkulu, skandal sözlerine gelen tepkiler üzerine bir paylaşım yaparak tehditler savurdu. Tanrıkulu, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan, yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin." dedi.


#CHP
#EOKA
#Terörist
#Kıbrıs
7 dakika önce
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