CHP'nin 100'üncü yıl videosunda büyük skandal: Kıbrıs Türkü diye EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yılına özel hazırladığı bideo klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği… Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!" notunu düştü.

Teröristlerin Türk Bayrağını ele geçirdikleri fotoğrafı kullandılar

Ancak 1 dakika 37 saniyelik videoda kullanılan bir fotoğrafta Kıbrıs Savaşı'ndaki Türk mücahitler diye, o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lıların fotoğrafının kullanıldığı görüldü.





Fotoğrafta 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı da yer aldı.

CHP'den bir açıklama gelmedi

Skandalın fark edilmesinin ardından vatandaşlar duruma tepki gösterse de CHP'den bir açıklama gelmediği gibi video da kaldırılmadı.

EOKA'lılar kimlerdir?

EOKA'lı teröristler, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için savaşan ve uğraş sarf eden Kıbrıslı Rum silahlı terör örgütüdür.

Yunan ordusundaki Rum bir subay olan Yeoryos Grivas tarafından kurulan EOKA birliği, Yunanistan'da eğitilmiş ve 1958 yılından sonra Kıbrıs Türklerini hedef alarak saldırılar başlatmıştır.

EOKA 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırılar başlattı. Olaylarda toplam 363 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Başlangıçta 30 Türk Köyü saldırılara maruz kaldı. Toplam ise 103 köye saldırılar düzenlendi.

Köylüler göç etmek zorunda kaldı. Ayvasıl bölgelerinde Türklere yapılan saldırılardan sonra yapılan kazılarda içerisinde 14 günlük bebeğin ve 70lik ihtiyarların bulunduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetlerin bazılarının canlı olarak çukura atıldığı belirlendi. Bu çukurlar 14 Ocak 1964 Birleşmiş Milletler barış gücü tarafından açıldı.

Lefkoşe’nin kumsal kesiminde 11 kişi öldürüldü. Bunlarda 4’ü Kıbrıs Türk kuvvetleri alayında görevli Dr.Bnb Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğuydu. Nihat İlhan’ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet, çocukları, Kutsi ve Hakan vahşice katledildi. Evden Bnb. Nihat İlhan’ın ailesinden başka ihtiyar ev sahipleri de vardı.







