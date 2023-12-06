CHP’nin aparatı olmayız

HEDEP kurmayları, CHP ile eşit şartlarda iş birliği vurgusu yapıyor. Kurmaylar, “CHP’nin HEDEP’e yaklaşımı sıkıntılı. Siyasi konjonktürün bizi getirdiği noktada, HEDEP’e, CHP’nin İYİ Parti ile yerel seçimlerde iş birliği kuramamasının ardından ‘ikame parti’ gözü ile bakılacak, bunu kabul edemeyiz” dedi. HEDEP’in kitlesel gücünün İYİ Parti’yi aştığının altı çizen kaynaklar “Biz CHP ile eşit şartlarda bir iş birliğine hazırız” değerlendirmesinde bulundu.