CHP’nin aparatı olmayız

İYİ Parti’den ‘hayır’ şoku yaşayan CHP’nin ‘açık ittifak’ formülü ile göz kırptığı HEDEP’ten de soğuk mesajlar geliyor.
YAKLAŞIMLARI SIKINTILI
HEDEP kurmayları, CHP ile eşit şartlarda iş birliği vurgusu yapıyor. Kurmaylar, “CHP’nin HEDEP’e yaklaşımı sıkıntılı. Siyasi konjonktürün bizi getirdiği noktada, HEDEP’e, CHP’nin İYİ Parti ile yerel seçimlerde iş birliği kuramamasının ardından ‘ikame parti’ gözü ile bakılacak, bunu kabul edemeyiz” dedi. HEDEP’in kitlesel gücünün İYİ Parti’yi aştığının altı çizen kaynaklar “Biz CHP ile eşit şartlarda bir iş birliğine hazırız” değerlendirmesinde bulundu.
Görüşme talebimiz yok
TBMM grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, “CHP ile görüşme olacak mı “ sorusuna “Talebimiz yok ama siyasi partilerle ve toplumsal dinamiklerle seçimleri konuşmak üzere, herkesle görüşmeye hazırız” yanıtını verdi.