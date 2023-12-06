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CHP’nin aparatı olmayız

HEDEP kurmayları, randevu bekleyen CHP ile olası iş birliğinin, yerel seçimlerde partiye sağlayacağı katkıyı tartışıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 6/12/2023 Wednesday
Güncelleme: 03:01 - 6/12/2023 Wednesday
Yeni Şafak

İYİ Parti’den ‘hayır’ şoku yaşayan CHP’nin ‘açık ittifak’ formülü ile göz kırptığı HEDEP’ten de soğuk mesajlar geliyor.

YAKLAŞIMLARI SIKINTILI

HEDEP kurmayları, CHP ile eşit şartlarda iş birliği vurgusu yapıyor. Kurmaylar, “CHP’nin HEDEP’e yaklaşımı sıkıntılı. Siyasi konjonktürün bizi getirdiği noktada, HEDEP’e, CHP’nin İYİ Parti ile yerel seçimlerde iş birliği kuramamasının ardından ‘ikame parti’ gözü ile bakılacak, bunu kabul edemeyiz” dedi. HEDEP’in kitlesel gücünün İYİ Parti’yi aştığının altı çizen kaynaklar “Biz CHP ile eşit şartlarda bir iş birliğine hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşme talebimiz yok

TBMM grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, “CHP ile görüşme olacak mı “ sorusuna “Talebimiz yok ama siyasi partilerle ve toplumsal dinamiklerle seçimleri konuşmak üzere, herkesle görüşmeye hazırız” yanıtını verdi.



#Siyaset
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#HEDEP
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