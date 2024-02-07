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CHP'nin bir gözü DEM'de

İBB’yi yeniden kazanmak için DEM Parti'nin oylarına ihtiyaç duyan CHP, son ana kadar açık kapı politikasını sürdürecek. CHP PM, toplanmak için DEM’in kararını bekliyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:56 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul'da Adalar ve Esenyurt, Mersin'de Akdeniz belediyelerini rezervde tutan CHP Genel Merkezi, Ekrem İmamoğlu karşısında güçlü bir isimle yarışa girmek isteyen DEM Parti'ye son ana kadar kapılar açık mesajını verecek. Bu hafta toplanması beklenen CHP PM'si, DEM Parti'nin 9 Şubat Cuma günü açıklayacağını duyurduğu adaylara göre karar verecek.


B PLANI HAZIR BEKLİYOR

Başak Demirtaş

İmamoğlu'nun her olasılığa karşı B Planı geliştirdiği de öğrenildi. İmamoğlu'nun DEM Parti tabanını 'İstanbul ittifakı' söylemine çekmek için ayrı bir kampanya hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Bu noktada, DEM Parti'nin İstanbul'daki seçmenine yakın gelecek isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne aday gösterilmesi bekleniyor. İmamoğlu'nun böylece yarışa girmesi beklenen Başak Demirtaş'a yönelecek olan Kürt seçmenin bir bölümünü elde tutmak istediği kaydedildi.


#politika
#CHP
#Başak Demirtaş
#DEM Parti
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