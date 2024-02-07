CHP'nin bir gözü DEM'de

İstanbul'da Adalar ve Esenyurt, Mersin'de Akdeniz belediyelerini rezervde tutan CHP Genel Merkezi, Ekrem İmamoğlu karşısında güçlü bir isimle yarışa girmek isteyen DEM Parti'ye son ana kadar kapılar açık mesajını verecek. Bu hafta toplanması beklenen CHP PM'si, DEM Parti'nin 9 Şubat Cuma günü açıklayacağını duyurduğu adaylara göre karar verecek.

İmamoğlu'nun her olasılığa karşı B Planı geliştirdiği de öğrenildi. İmamoğlu'nun DEM Parti tabanını 'İstanbul ittifakı' söylemine çekmek için ayrı bir kampanya hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Bu noktada, DEM Parti'nin İstanbul'daki seçmenine yakın gelecek isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne aday gösterilmesi bekleniyor. İmamoğlu'nun böylece yarışa girmesi beklenen Başak Demirtaş'a yönelecek olan Kürt seçmenin bir bölümünü elde tutmak istediği kaydedildi.