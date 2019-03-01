Gündem CHPnin Bodrum adayı belli oldu
POLİTİKA

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak Ahmet Aras'ın ismi açıklandı

CHP'nin Bodrum adayı belli oldu

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan’ın İl Seçim Kurulu tarafından adaylığının düşürülmesinin ardından yeni başkan adayı olarak Ahmet Aras’ın ismi açıklandı.

Haber Merkezi IHA
Ahmet Aras
Ahmet Aras

Muğla İl Seçim Kurulu tarafından CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı düşürülmüştü. Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazında reddedilmesinin ardından Genel Merkez tarafından yeni bir aday açıklanacağı ifade edilmişti.

CHP Bodrum’da yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni başkan adayı olarak turizmci Ahmet Aras’ın ismi açıklandı.

Ahmet Aras kimdir?

1970 yılında Bodrum’da doğan Ahmet Aras 48 yaşında. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum’da tamamlayan Aras, İzmir Askeri lise ve Kara Harp Okulundan mezun. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan Aras, 5 yıl önce yarbay rütbesiyle emekli oldu. Turizmci olan Ahmet Aras 2 kız çocuğu babası ve iyi derecede İngilizce biliyor.

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