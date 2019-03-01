CHP'nin Bodrum adayı belli oldu

Muğla İl Seçim Kurulu tarafından CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı düşürülmüştü. Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazında reddedilmesinin ardından Genel Merkez tarafından yeni bir aday açıklanacağı ifade edilmişti.

CHP Bodrum’da yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni başkan adayı olarak turizmci Ahmet Aras’ın ismi açıklandı.

Ahmet Aras kimdir?

1970 yılında Bodrum’da doğan Ahmet Aras 48 yaşında. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum’da tamamlayan Aras, İzmir Askeri lise ve Kara Harp Okulundan mezun. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan Aras, 5 yıl önce yarbay rütbesiyle emekli oldu. Turizmci olan Ahmet Aras 2 kız çocuğu babası ve iyi derecede İngilizce biliyor.

GÜNDEM CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediyesi başkan adaylığı reddedildi