CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir

CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada Eren Erdem' tepki gösterdi.
CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev üstüne görev verdiği Eren Erdem'e tepki gösterildi.
Eren Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresinde konuşan Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, zehir zemberek ifadeler kullandı.
"Sizin varlığınız benim için meşru değil"
İstifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine seslenen Kip, şöyle devam etti: