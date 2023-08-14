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CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir

CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresinde parti yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu tarafından parti içindeki medya ve basın işlerinin başına getirilen Eren Erdem'e zehir zemberek sözlerle yüklenen Kip, "Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil. Siz kurultaya giderken atanmış bir MYK üyesisiniz" dedi. Kip, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak isteyen yönetime ve Eren Erdem'e yönelik, "Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir." ifadelerini kullandı.

14:09 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada Eren Erdem' tepki gösterdi.

CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada Eren Erdem' tepki gösterdi.

CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev üstüne görev verdiği Eren Erdem'e tepki gösterildi.

Eren Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresinde konuşan Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, zehir zemberek ifadeler kullandı.


"Sizin varlığınız benim için meşru değil"

Kip, Kılıçdaroğlu tarafından parti içindeki medya ve basın işlerinin başına getirilen Eren Erdem'e
"Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil. Siz kurultaya giderken atanmış bir MYK üyesisiniz"
dedi.

İstifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine seslenen Kip, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir."




#Eren Erdem
#CHP
#Çekmeköy
#Özgür Kip
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