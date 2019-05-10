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POLİTİKA

Kürsüden darbe tehdidi

CHP’nin darbe davulcusu

Şaibeli İstanbul seçimlerinin iptalinden sonra YSK’yı hedef gösteren CHP’liler darbe tehdidinde de bulundu. TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, şu skandal ifadeleri kullandı: Kaynayan kazan taşmaz mı? / Sandıkları aşmaz mı? / Seçmenin oyunu yok sayan / Darbeyle buluşmaz mı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal kararı CHP'nin maskesini düşürdü. İptal kararını veren YSK üyelerini isim isim açıklayarak hedef gösteren CHP'liler bu kez de AK Parti'yi darbeyle tehdit etti.

Önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sırasında söz olan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, YSK kararına ilişkin skandal ifadeler kullandı. Sivil hükümete karşı açıkça darbe çağrısı yapan Kayışoğlu'nun sözleri TBMM tutanaklarına göre aynen şöyle:

  • "Bugünlerde dilden dile bir fıkra, bir de mâni dolaşıyor; diyorlar ki: Demokrasiyi trene benzetene sormuşlar, 'Millî irade nedir?' demişler, cevap vermiş, 'Seçimi kazanınca mı, kaybedince mi?' demiş. Yine, mâni sever biri için halkımız bir mâni uydurmuş; diyorlar ki: Kaynayan kazan taşmaz mı? / Sandıkları aşmaz mı? / Seçmenin oyunu yok sayan / Darbeyle buluşmaz mı?"

CHP'LİLER ALKIŞLADI

Bu sözlerin CHP sıralarından yoğun alkış alması üzerine kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özcan, Kayışoğlu'nun hezeyan içinde olduğunu, manide kullandığı ifadelerin 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışına yakışmadığını belirterek, "Bu kutsal Meclis çatısı altında yaptığımız görevle tevili kabil olmayacak bir ifade kullanıldı. Darbe çığırtkanlığı yapmak nasıl kabul edilebilir, nasıl bu kutsal Meclis çatısı altında alkışlanabilir?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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