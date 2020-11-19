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POLİTİKA

CHP’nin davet yalanı çöktü

CHP’nin davet yalanı çöktü

Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine CHP’nin davet edilmediğini iddia etti. Ancak CHP’nin bu yalanı da kısa sürede çürüdü. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 6 Kasım 2020 tarihinde CHP’ye davet gönderdiği ortaya çıktı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın CHP’ye gönderdiği davetiye ortaya çıktı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın CHP’ye gönderdiği davetiye ortaya çıktı.

CHP’nin bir yalanı daha deşifre oldu. KKTC’nin 37’nci yıldönümü kutlamaları için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin öncülük ettiği kalabalık bir grupla yapılan ziyaretin ardından TBMM’de davet tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Türkiye’den bir devlet güya devlet adına gidiyor. Türkiye’den resmi bir heyet gidiyorsa elbette Sayın Bahçeli olmalı. Buna hiçbir itirazımız yok. Neden sadece Bahçeli? Bu Meclis’te sadece AK parti ve MHP yok. İşinize geldiği zaman milli dava kucaklaşalım demesini biliyorsunuz. CHP’ye HDP’ye İYİ Parti’ye Meclisteki grubu bulunan siyasi parti gruplarına nezaketen buyur denmez mi? Eğer Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sayın Erdoğan ve Bahçeli’yi davet etmişse büyük ayıp etmiştir” ifadelerini kullandı.

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6 KASIM’DA DAVET GÖNDERİLMİŞ

  • Ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın CHP’ye gönderdiği davetiye ortaya çıkınca CHP’nin bir yalanı daha çökmüş oldu. Tatar’ın 6 Kasım 2020’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na davetiye gönderdiği belirlendi. Davetiyede, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle 15 Kasım günü gerçekleştirilecek törenler ve bu çerçevede yapılacak etkinliklerde sizi ve kıymetli eşinizi aramızda görmekten onur duyacağımızı iletir, en iyi dileklerimi sunarım” ifadeleri kullanıldı.
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