CHP’nin gölge bakanı ABD’den burslu

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık seçimlerinden Özgür Özel'in galip gelmesi sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere, "Ben CHP'nin seçim kaybetmemiş bir üyesiyim, bu nedenle kimse CHP'liliğimi tartışamaz" diyerek yanıt verdi. CHP trolü Atilla Taş, İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterip, "CHP üyesisin ama seçim kaybetmemişsin öyle mi? Bütün mitinglerde vardın. Seçim gecesi çıkıp “kazanıyoruz!” diye hepimizi kandırdın." dedi. Taş sözlerinin devamında İmamoğlu'nu, "Çok kurnaz, sinsi ve samimiyetsizsin Ekremcim!" diyerek hedef aldı.