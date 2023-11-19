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CHP’nin gölge bakanı ABD’den burslu

CHP’nin yeni MYK’sına ‘gölge bakan’ kontenjanından giren Prof. Dr. İlhan Uzgel’in ABD’nin en prestijli eğitim programlarından olan Fulbright bursundan faydalandığı ortaya çıktı.

Uğur Duyan
04:00 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 06:36 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
İlhan Uzgel

İlhan Uzgel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘gölge Dışişleri Bakanı’ olarak tanıttığı Genel Başkan Yardımcısı Uzgel, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden. Uzgel’in basına servis edilen özgeçmişinde British Council, Jean Monnet ve Fulbright gibi burslardan yararlandığının yazması dikkat çekti.


SOĞUK SAVAŞ ESERİ

ABD Büyükelçiliği’nin Türkiye sayfasında, Fulbright programı, ‘Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli burs programı’ olarak tanımlandı. Program adını, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin bilhassa gelişmekte olan ülkelerde etkinliğini eğitim bursları vererek artırmak ve eğitim sistemini doğrudan etkilemek için çalışan Senatör J. William Fulbright’tan alıyor.


#politika
#CHP
#MYK
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