CHP’nin gölge bakanı ABD’den burslu

İlhan Uzgel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘gölge Dışişleri Bakanı’ olarak tanıttığı Genel Başkan Yardımcısı Uzgel, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden. Uzgel’in basına servis edilen özgeçmişinde British Council, Jean Monnet ve Fulbright gibi burslardan yararlandığının yazması dikkat çekti.
SOĞUK SAVAŞ ESERİ
ABD Büyükelçiliği’nin Türkiye sayfasında, Fulbright programı, ‘Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli burs programı’ olarak tanımlandı. Program adını, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin bilhassa gelişmekte olan ülkelerde etkinliğini eğitim bursları vererek artırmak ve eğitim sistemini doğrudan etkilemek için çalışan Senatör J. William Fulbright’tan alıyor.