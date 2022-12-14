CHP'nin ikinci yüzyılı da aynı: Vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit ettiler

CHP, söz konusu İslam dini ve dindarlık olunca fabrika ayarlarına geri döndü. “İkinci Yüzyıl” sloganıyla seçim kampanyası yürütüp, bazı muhafazakar partilerle aynı masaya oturan CHP, küçük yaştaki çocuğa istismar vakası üzerinden tüm vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit etti. CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis’te kürsüye Anadolu Gençlik Derneği, TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, İskender Paşa ve Birlik Vakfı’nın isimlerinin yazılı olduğu dövizle gelip, “Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor” ifadelerini kullandı. 6 vakıf Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaya’nın açıklamalarına vakıflar sert tepki gösterdi.

İNANCINDAN HABERSİZ

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan: Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız.

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VAKIFLARI HEDEF ALIP ŞOV YAPIYOR

Birlik Vakfı Başkanı Mehmet Alacalı: Densizlikten başka bir şey değil. Suç da ceza da kişiseldir. Devletin yanında olan vakıfları hedef almak sadece şov yapmaktır.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN İFTİRASI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA): Derdi, tasası vakıf kültürü ile savaşmak olan; çarpık zihniyetlerinde insanlık dışı fikirler üretenler, sivil toplum kuruluşlarımızı aşağılık bir olay ile aynı cümlede zikretmekten çekinmemektedir. Milletimizin meclisinde; gecesini gündüzüne katarak gönüllülük ile hizmet eden vakıflarımızın mensuplarına böyle bir iftirayı atanlar, gönül dünyalarını da ortaya koymuşlardır. Bizler, her daim iyiye ve güzele hizmet etmeye devam edeceğiz. Ötekileştirmeden, ayrım yapmadan; tamamen kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu iftiralar tamamen “Çamur at, izi kalsın” zihniyetiyle vakıflara ve vakıf geleneğine karşı yapılan bir karalama kampanyasıdır. Bu çirkin amaca hizmet eden ve destekleyen zihniyeti kınıyoruz. Mücadelemizi hukuk önünde de vereceğiz.

SİYASET DEĞİL KÖTÜ NİYET

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM): Kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak için çalışan bir dernek olarak, 9 yıldır erken evliliklerle ve istismarın her türüyle mücadele ediyoruz. Adımızı istismarla birlikte anmak, siyaset değil kötü niyettir! Bu konuşmanın, millete ait kürsüde yapılması da utanç vericidir. Milletin kürsüsü, milletin içinden çıkmış gönüllü hareketlerin toplum faydasına yaptığı çalışmaları karalamak için kullanılamaz. İftira siyasetçilerinin, mücadelemize gölge düşürmesine izin vermeyecek ve kız çocuklarının yanında olmaya devam edeceğiz.

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6 suç duyurusu

KADEM, TÜGVA, AGD, Birlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Özür dile çağrısı

CHP’li Kaya’ya ilk tepki Meclis’te yükseldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, CHP’li Kaya’ya “İnancımıza, ahlakımıza insaf ve vicdana sığmayan menfur bir saldırı üzerinden toptancı bir yaklaşımla bütün cemaatleri, dernek ve vakıfları itham etmeye kalkışmak ne adaletle ne izanla ne de vicdanla açıklanabilir. Hele ki ülkemizde milyonlarca gencin millî ve manevi değerlerle yetişmesine öncülük etmiş olan Anadolu Gençlik Derneğimizi itham etmeye çalışmak da kimsenin hakkı ve kimsenin haddi değildir” diyerek özür dilemeye davet etti. “Sözüm Anadolu Gençlik Derneği’ne değildir” diyen Kaya’ya bu kez AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “AGD dışındaki bütün dernekler, sizin ifadenizle yanlış işler yapan dernekler. Olur mu öyle şey” dedi.

SP GİK Üyesi Ümit Çebi

Sadece AGD’ye sahip çıktı

CHP’li Kaya’nın ‘tecavüzcü’ iftirası attığı vakıflar arasına Saadet’in gençlik yapılanması AGD’yi katması 6’lı masada krize yol açtı. Kaya, AGD’yi ayrı tuttuğunu söylemek zorunda kaldı. SP GİK Üyesi Ümit Çebi’nin ise “AGD’yi tacizcilerle birlikte suçlama hadsizliğini yapan CHP’nin bu hadsiz vekili” diyerek diğer vakıf ve cemaatlere tacizci imasında bulunması da tepki çekti. Çebi, “AGD’yi tacizcilerle birlikte suçlama hadsizliğini yapan CHP’nin bu hadsiz ve adapsız vekili ile ilgili, CHP’nin saygın vekili Akif Hamzaçebiyi aradım, çok şaşırdı, üzüldü” ifadelerini kullandı.

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