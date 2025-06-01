CHP’nin ikinci yüzyılı skandallarla başladı: Zoom'dan hançere, hançerden şaibe ve mutlak butlana

CHP, ikinci yüzyılına girdiği 2023 yılından günümüze kadar tarihinin en çalkantılı dönemini yaşıyor. Parti içinde Mayıs 2023 seçimlerinden sonra başlayan ve Zoom toplantısıyla açığa vuran İmamoğlu-Özel'in başını çektiği Kılıçdaroğlu karşıtı hareket, şaibe lekesi bulaşan 38'inci Olağan Kurultay'da yönetime geldi. 5 Kasım 2023'teki kurultayda "Sırtımdan hançerlendim" diyerek eski yol arkadaşlarına ateş püsküren Kılıçdaroğlu, kurultayın mahkemelik olmasının ardından bir kez daha Özel ve İmamoğlu ile karşı karşıya geldi. 30 Haziran'a ertelenen kurultay davasından "mutlak butlan" kararının çıkması halinde, parti Kılıçdaroğlu'na devredilerek son 2 kurultay iptal edilecek. İşte adım adım CHP’de yaşananlar: