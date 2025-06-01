CHP’nin ikinci yüzyılı skandallarla başladı: Zoom'dan hançere, hançerden şaibe ve mutlak butlana

CHP, ikinci yüzyılına girdiği 2023 yılından günümüze kadar tarihinin en çalkantılı dönemini yaşıyor. Parti içinde Mayıs 2023 seçimlerinden sonra başlayan ve Zoom toplantısıyla açığa vuran İmamoğlu-Özel'in başını çektiği Kılıçdaroğlu karşıtı hareket, şaibe lekesi bulaşan 38'inci Olağan Kurultay'da yönetime geldi. 5 Kasım 2023'teki kurultayda "Sırtımdan hançerlendim" diyerek eski yol arkadaşlarına ateş püsküren Kılıçdaroğlu, kurultayın mahkemelik olmasının ardından bir kez daha Özel ve İmamoğlu ile karşı karşıya geldi. 30 Haziran'a ertelenen kurultay davasından "mutlak butlan" kararının çıkması halinde, parti Kılıçdaroğlu'na devredilerek son 2 kurultay iptal edilecek. İşte adım adım CHP’de yaşananlar:
- 2023’teki seçimden yenik çıkan CHP'de Kılıçdaroğlu'na ilk isyan bayrağını Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisi açtı.
- İmamoğlu, 29 Mayıs 2023'te, X hesabından “Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; değişmeyen tek şey değişimdir” paylaşımında bulundu.
- Bu paylaşımı, tarihe “Zoom Cuntası” olarak geçen çevrimiçi toplantı izledi. Özgür Özel’in de bulunduğu 9 Temmuz 2023'teki Zoom toplantısı sosyal medyaya sızdı. Zoom üzerinden görüşen CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun nasıl liderlikten uzaklaştırılacağının yollarını tartışıyor, yönetimi by-pass ederek alternatif kurultay seçeneğini tartışıyordu.
- Kılıçdaroğlu 38'inci Olağan Kurultay takvimini ilan edince Özel 14 Eylül'de adaylığını duyurdu.
- CHP yönetiminin değiştiği Kasım 2023'teki kurultayda Özgür Özel, CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ilk kez kurultayda “Sırtımdan hançerlendim” sözleriyle İmamoğlu-Özel ikilisini hedef aldı.
- Ardından kurultayda şaibe yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. Kurultaydan önce Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için delegelere para dağıtıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
- İmamoğlu'nun akçeli ilişkiler içerisinde olduğu, Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce patlak veren para kuleleriyle ortaya çıktı.
- Özel ve İmamoğlu arasında ilk kriz ise Eylül 2024'te yapılan Tüzük Kurultayı sürecinde yaşandı. Kılıçdaroğlu ekibinin son kez varlık göstermek istediği kurultayda İmamoğlu, delegasyon üzerinde tam baskı kurarak yönetimi ele geçirdi.
- Şaibe iddiası yargıya taşınınca eski yönetim bu sürece odaklandı.
- İmamoğlu seçime 3 yıl olmasına rağmen, partinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Tek aday olarak girdiği ön seçim tiyatrosu sürecinde, İmamoğlu İBB’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
- İmamoğlu 19 Mart'ta tutuklandıktan sonra Kılıçdaroğlu cephesinin partiye yönelik eleştiri dozajı arttı.
- Özel ve yönetimi, Kurultay üzerindeki şaibe lekesini kaldırmak için olağanüstü kurultayı toplayıp güven tazelese de CHP'de sular durulmadı. Kurultay davası da gündemden düşmedi.
- Davanın olası sonuçları arasında “mutlak butlan” sonucunun yer alması, İmamoğlu-Özel ikilisini bir kez daha Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya getirdi.
- En son Kılıçdaroğlu sessizliğini bozarak tehdit edildiğini açıkladı.