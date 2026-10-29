Fatih'te araç alev alev yandı

Kadıköy’de döviz bürosunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı
İstanbul Kadıköy’de bir döviz bürosuna silahla ateş açtıktan sonra kaçan 5 şüpheli, Sakarya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, 24 Ekim’de meydana geldi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin döviz bürosuna ateş ettikten sonra yaya olarak uzaklaştığı ve yakında bekleyen araca binerek kaçtığı görüldü. Asayiş ve İstihbarat şubelerinin ortak çalışmasında, kaçışta kullanılan otomobile başka bir araçtan çalınan plakanın takıldığı belirlendi. Şüphelilerin Sakarya’da kaldıkları adresin tespit edilmesi üzerine Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi. K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) gözaltına alındı. Soruşturmada, kurşunlanan döviz bürosunun daha önce tehdit almadığı, yakındaki başka bir döviz bürosunun ise borçları nedeniyle tehdit edildiği tespit edildi. Polis, şüphelilerin hedef şaşırarak yanlış iş yerini kurşunlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.