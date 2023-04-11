CHP’nin ilahiyatçıları ‘Saadet’li

Cumhur İttifakı seçim sürecini son derece sakin bir şekilde yürütürken karşı cephedeki kargaşa ortamı bir süre daha devam edecek gibi... Gelinen noktada bazı soru işaretleri belirginleşmiştir: Seçime yaklaşık 1 ay kalmışken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında olduğu gibi masaya yumruğunu vurarak, seçmenine “Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz” diye haykıracak mı? “CHP listesinde CHP’liler azınlıkta” şeklindeki homurdanmaları bastırabilecek mi?