CHP’nin ilahiyatçıları ‘Saadet’li

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CHP’nin listelerinde üç ilahiyatçı yer aldı ama bu isimler Saadet Partisi kontenjanından aday oldu. İlahiyatçılar arasında Doç. Dr. Necmettin Çalışkan Hatay 4’üncü sırada, Birol Aydın İstanbul 1’inci bölge 5’inci sıradan Hasan Bitmez Kocaeli 3’üncü sıradan kendisine yer buldu.
BAŞÖRTÜLÜLERE ZOR SIRALAR
CHP, tarihinde ilk kez başörtülü isimleri aday gösterdi. Ancak aday gösterildikleri sıra itibarıyla seçilmeleri zor. CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, İstanbul 1’inci bölge 14’üncü sıradan milletvekili aday oldu. 2018 yılında İYİ Parti’den Aydın 2’nci sıradan aday gösterilen Berna Sukas bu kez CHP’den İstanbul 2’nci bölge 9’uncu sıradan aday oldu. Zekiye Altay ise kendisine Ağrı 4’üncü sıradan yer buldu. CHP’nin 4’üncü başörtülü adayı olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün.