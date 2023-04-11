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Gündem

CHP’nin ilahiyatçıları ‘Saadet’li

CHP listelerinde yer alan Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Birol Aydın, Hasan Bitmez Saadet Partisi kontenjanından aday oldu.

Mehmet Güney
04:00 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

CHP’nin listelerinde üç ilahiyatçı yer aldı ama bu isimler Saadet Partisi kontenjanından aday oldu. İlahiyatçılar arasında Doç. Dr. Necmettin Çalışkan Hatay 4’üncü sırada, Birol Aydın İstanbul 1’inci bölge 5’inci sıradan Hasan Bitmez Kocaeli 3’üncü sıradan kendisine yer buldu.

BAŞÖRTÜLÜLERE ZOR SIRALAR

CHP, tarihinde ilk kez başörtülü isimleri aday gösterdi. Ancak aday gösterildikleri sıra itibarıyla seçilmeleri zor. CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, İstanbul 1’inci bölge 14’üncü sıradan milletvekili aday oldu. 2018 yılında İYİ Parti’den Aydın 2’nci sıradan aday gösterilen Berna Sukas bu kez CHP’den İstanbul 2’nci bölge 9’uncu sıradan aday oldu. Zekiye Altay ise kendisine Ağrı 4’üncü sıradan yer buldu. CHP’nin 4’üncü başörtülü adayı olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün.


CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan zanlıların görüntüleri ortaya çıktı: Araçta çalan PKK yanlısı şarkı detayı dikkat çekti
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan zanlıların görüntüleri ortaya çıktı: Araçta çalan PKK yanlısı şarkı detayı dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde boş mermi kovanları bulunmuştu. Bu olaydan birkaç gün önce İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermilerin bekçi-hırsız kovalamacası sonrası ortaya çıkmasını görmezden gelen CHP'liler, yaşananlardan iktidarı sorumlu tutarak, "Geçen hafta İYİ Parti’ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk" diyerek olaydan siyaset devşirmişti. Silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Zanlıların ateş açtığı sırada araçta çalan müziği de PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir grubun seslendiriyor olması dikkat çekti.



#CHP
#Saadet Partisi
#Milletvekili
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