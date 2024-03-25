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CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay fena çuvalladı: Halk ekmeğin fiyatını bilmediği ortaya çıktı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Cemil Tugay, "İzmir Halk Ekmek fiyatının 7 TL olduğunu öğrendim" deyince tepki çekti.

11:19 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:22 - 25/03/2024 Pazartesi
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Cemil Tugay
Cemil Tugay

31 Mart yerel seçimlerine çok bir süre kala belediye başkan adayları da propagandalarına devam ediyor.


Bu kapsamda da adayların çalışmaları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir için aday gösterilen Cemil Tugay, ekmek fiyatını yeni öğrendiğini söyledi.



Sosyal medyadan paylaştı


Sosyal medyadan seçim vaadinde bulunmak isteyen Cemil Tugay, ekmeğin fiyatını bilmediğini de ortaya koydu.


Tugay yaptığı paylaşımda,
"İzmir Halk Ekmek fiyatının 7 TL olduğunu öğrendim. Büyükşehir belediye başkanı olacağıma yürekten inanarak şunu söylemek isterim; 7 TL’lik fiyat sadece 7 gün geçerli olacak. Belediye başkanı olunca tekrar 5 TL yapacağım. Belediyelerin ucuz ekmek satmasına ihtiyaç duymayacağımız günlere ülke olarak erişene kadar, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
dedi.

Tepki alınca düzeltti


Tugay, bu paylaşımının tepki almasına üzerine ekmek fiyatını yeni öğrenmediğini zammın yeni geldiğini söyledi.


Ancak sosyal medyadan yorum yapan İzmirliler, 1 aydır ekmeğin fiyatının 7 TL olduğunu belirtti.




#Cemil Tugay
#CHP
#İzmir
7 dakika önce
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