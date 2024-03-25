CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay fena çuvalladı: Halk ekmeğin fiyatını bilmediği ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerine çok bir süre kala belediye başkan adayları da propagandalarına devam ediyor.
Bu kapsamda da adayların çalışmaları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir için aday gösterilen Cemil Tugay, ekmek fiyatını yeni öğrendiğini söyledi.
Sosyal medyadan paylaştı
Sosyal medyadan seçim vaadinde bulunmak isteyen Cemil Tugay, ekmeğin fiyatını bilmediğini de ortaya koydu.
Tepki alınca düzeltti
Tugay, bu paylaşımının tepki almasına üzerine ekmek fiyatını yeni öğrenmediğini zammın yeni geldiğini söyledi.
Ancak sosyal medyadan yorum yapan İzmirliler, 1 aydır ekmeğin fiyatının 7 TL olduğunu belirtti.