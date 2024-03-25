CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay fena çuvalladı: Halk ekmeğin fiyatını bilmediği ortaya çıktı

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak görülen DEM Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne "Kent Uzlaşısı" adını verdikleri gizli bir ittifakla hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile uzlaştıklarını açıklamıştı. CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, katıldığı bir canlı yayında, "DEM Parti dahil tüm partilerle ittifak yapma özgürlüğümüz var. Kimse niye ittifak yaptınız diye soramaz" ifadeleriyle DEM Parti'yle ittifaka destek verdi.