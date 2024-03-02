CHP'nin jest isteğinden midem bulandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Balıkesir'de İYİ Parti'den jest bekliyoruz" sözlerine çok sert tepki gösterdi. Ankara Gölbaşı'nda gazetecilerin sorularını cevaplayan Akşener, şu ifadeleri kullandı: "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işinden bıktım usandım, midem bulanıyor artık. İYİ Parti olarak bu 15 milletvekili ile seçime girdik ama o seçime girip grup kurduğumuz andan itibaren AK Parti tek başına hükümet olmayı kaybetti. 24 milletvekili ekstra kazandı CHP. O günden beri AK Parti bir türlü tek başına iktidar olamıyor. Anayasayı değiştirecek gücü olacaktı biz olmadığımız zaman. Biz bunların teşekkürünü almadık ama sürekli başımıza bir çekiç gibi vurula vurula geziyoruz."