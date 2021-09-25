CHP’nin kafası karışık

Millet İttifakı’nda “Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?” sorusuna cevap aranırken, CHP’den gelen adaylık açıklamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz” çıkışıyla başlayan HDP’ye yönelik ılımlı mesajlar yerini “Demirtaş inşallah cumhurbaşkanı seçilir” söylemine bıraktı.

GÖNLÜNDE KILIÇDAROĞLU VAR

“Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse yani, inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama şu an siyasi haritada öyle bir şey olması mümkün değil” diyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, şimdi de Kılıçdaroğlu dedi. Erdoğdu, “Mesele gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu. Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanımızdır” açıklamasında bulundu. CHP’den çatı aday ya da parti adayı ile ilgili yapılan açıklamalar bununla sınırlı değil.

REKLAM

GÜNDEM ‘İttifak’ın gönlünde Demirtaş yatıyor

YİNE ‘ADAYIMIZ’ DEDİ

2023 için “Adayımız Kılıçdaroğlu” sözleri parti içinde krize neden olan CHP’li Bülent Kuşoğlu da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, medyaya yansıyan son açıklamasında “Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Millet İttifakı da öncelikle bunu istiyor. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Genel Başkanımız günü geldiğinde ister kendisi olur -tabii ki partinin yetkili kurullarına danışacak partinin adayı ister kendisi olur- ister daha önce olduğu gibi bir başkasını aday gösterir” dedi.

Kuşoğlu, temmuz ayında da Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği açılış töreninde “Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” demişti.

REKLAM

CHP YÖNETİMİ NE DİYECEK?

Adaylığını flu bırakan Kılıçdaroğlu, daha önce Kuşoğlu’nun sözlerini “Millet İttifakı’nı dikkate almadan acele söylenmiş sözler” diye geçiştirirken yeni açıklamaya ne tepki vereceği merak ediliyor.

GÜNDEM CHP artık HDP’dir