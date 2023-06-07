CHP'nin kurultay takvimi belli oldu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı. Buna göre, yarın muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlanacak. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek.