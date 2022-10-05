​CHP’nin listesine de bakacağız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin öldürülmesi veya yakalanmalarının ardından Arananlar Listesi'nde baktıklarını hatırlatarak “Bundan sonra (CHP’nin) Tutuklu Gazeteciler Listesi'nin de bir bölümüne bakmak zorunda kalacağız” dedi.

Soylu, Mersin’deki saldırı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Soylu, “Silah ve bomba eğitimi almış, söz konusu eylemin hazırlığında parmağı olan, mecazi anlamda söylemiyorum, doğrudan parmak izi olan, başka eylemler yapacağını da ifade eden bir kadın terörist gördük. Bu açıklama sonrasında bize, 'Eylemi yapan o muydu, başkası mıydı? Devlet yanıldı mı, yanılmadı mı?' konusunu tartışmaya çalıştılar. Bir muhalefet partisi ilk kez bir terörist için DNA raporu istedi. Başka bir şeyi tartıştırmadılar.”

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BİRÇOK FOYAYI ORTAYA ÇIKARDI

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi veya yakalanmalarının ardından İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde hangi kategoride yer aldıklarına baktıklarını hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bir şeye daha bakmamız aklımıza geldi, bundan sonra Tutuklu Gazeteciler Listesi'nin de bir bölümüne bakmak zorunda kalacağız. Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu."