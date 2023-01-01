CHP'nin olaylı İzmir kongresinden çıkan delege listesi akrabalarla dolu

CHP'nin delege listesi akrabalarla dolu.
CHP’nin İzmir il kongresi, “blok liste” isteyenlerle “çarşaf liste” isteyenlerin tekmeli yumruklu kavgasıyla gündeme gelmişti.
CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel’in konuşması ise “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla kesilmiş ve Özel, “Benim konuşmama engel olamazsınız” diyerek grupla tartışmıştı.
Olaylı geçen kongreyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
Listeye akrabalarını doldurdular
Hükümete liyakat üzerinde ağır ithamlarda bulunan CHP'lilerin, listelere akrabalarını doldurduğu görüldü.
İzmir'de seçilen akraba delegelerden bazıları şöyle:
- - Ekin Can Aksoy-Kurultay delegesi Sefer İpekli'nin damadı
- - Gülseren Coşkuner-İl Yöneticisi Sedredil Coşkuner'in eşi
- -Didar Geyik-Gençlik Kolları MYK Üyesi Akın Geyik'in eşi
- -Esin Kalmaz-İBB Meclis üyesi Serkan Kalmaz'ın kardeşinin eşi
- -Selma Nalbantoğlu- PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu'nun gelini
- -Gökçe Pişkin Önal-İBB İmar Komisyonu Başkanı İrfan Önal'ın eşi
- -Zekiye Polat-Milletvekili Mahir Polat'ın baldızı, İBB İmar Komisyonu üyesi Ulaş Polat'ın eşi