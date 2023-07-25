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CHP'nin önergesi kabul edilmedi: Meclis tatile girdi

TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran CHP'nin 'genel görüşme', önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

17:47 . 25/07/2023 Salı
AA
TBMM

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.


#CHP
#önerge
#TBMM Genel Kurulu
19 dakika önce
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