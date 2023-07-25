CHP'nin önergesi kabul edilmedi: Meclis tatile girdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmadan haberleri olmadıklarını açıklayan muhalefet partilerine tepki gösterdi. Özdağ, "'Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok. Televizyon kameralarının önünde, 28'inden önce çıktı, tek tek tek açıkladı. Neden açıkladı onu bilemem ama açıkladığını biliyoruz. Ben bile Twitter hesabımdan bu açıklamayı paylaştım." dedi.