CHP’nin önerisi gerginlik çıkardı

TBMM Genel Kurul'unda dün akşam AK Parti ve CHP grupları arasında ‘terör örgütü’ tartışması yaşandı. Genel Kurul’da tütün ve tütün ürünleri yasa tasarısının görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. CHP’li Ali Şeker, İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan bombalı saldırıya ilişkin grup önerisi, AK Parti ve MHP’den “Listede PKK’nın yaptığı bazı saldırılar yok” eleştirisi gelince, Genel Kurul’da sözlü kavga çıktı. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, tartışmalar sırasında CHP’lilere hitaben “Kalkıp burada IŞİD’den bahsedip PKK’dan YPG’den bahsetmeyenlere yazıklar olsun” diye konuştu. Tartışmaya dahil olan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da terör saldırıları konusunda hükümete iftira atanların Kandil’in ağzıyla konuştuğunu söyledi.

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