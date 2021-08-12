​CHP’nin piyango zengini

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hayatını anlattığı “Ben Bu Şehre Aşığım” adlı kitabında 1969 yılında babasına bir bankanın çekilişinden bin TL teşvik primi çıktığını anlatıyor. Kitapta lise yıllarında kendisine de Milli Piyango’dan 10 bin lira çıktığını vurguluyor. Kitapta ilgili bölüm şöyle:

BİN LİRA İLE KÖŞEYİ DÖNDÜ

“O zamanlar Milli Piyango yoktu Türkiye’de. Bankalar kendi müşterileri arasında çekiliş gibi bir şey düzenliyordu. Daha doğrusu teşvik primi gibi bir uygulamaydı. 1969 yılında babama 1.000 lira çıkmıştı. Hiç unutmuyorum, çok büyük bir paraydı bizim için. Bu para ile Doğu Garajı semtinde Hilal Petrol’ün olduğu yeri satın almıştık. Sonra da Balbey Mahallesi’nde inşaata başlamıştık. Kar zamanı kar, mevsimine göre de meyve ve sebze işleriyle uğraşan babam, bu işlerden arta kalan zamanlarda ise şimdiki anlamda müteahhitlik yapıyordu.”

PİYANGODAN İKİ DÖNÜM ARAZİ

Böcek, kitabında kendisine de 10 bin lira çıktığını anlatıyor. Lise yıllarında kendisine piyangodan 10 bin lira çıktığını söyleyen Böcek, o parayla iki dönüm arazi alabilecekken sinema makinası aldığını belirtiyor.