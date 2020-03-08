CHP’nin şebbihası: Çanakkale Belediye Başkanı Esed'i savunup Türkiye'yi destekçisi ilan etti

Esad rejiminin Türkiye’nin tek seferde 33 şehit verdiği saldırısına rağmen CHP’nin Esad rejimine desteği sürüyor. Çanakkale Belediyesi’nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na İdlib tartışması damgasını vurdu. Skandal açıklamalarda bulunan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Esad bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor” dedi.

TÜRKİYE’Yİ TERÖR DESTEKÇİSİ İLAN ETTİ

Türkiye’nin İdlib’de neden mücadele verdiğine değinen Meclis üyeleriyle tartışan Ülgür Gökhan, “Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Tam tersine, orada terör örgütleri destekleniyor. Onlar destekleniliyor. Çünkü, Rusya ve O (Esad Rejimi) terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Onun için bizi vuruyorlar” dedi.

MECLİS ÜYELERİ ŞOK OLDU