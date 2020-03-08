Gündem CHPnin şebbihası Çanakkale Belediye Başkanı Esedi savunup Türkiyeyi destekçisi ilan etti
POLİTİKA

CHP’nin şebbihası: Çanakkale Belediye Başkanı Esed'i savunup Türkiye'yi destekçisi ilan etti

Tek seferde şehit edilen 33 Mehmetçiğin acısı bütün tazeliği ile yaşanırken, CHP, Esed’e desteğini skandal boyutundan ‘vatana ihanete’ taşıdı. CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Orada terör örgütleri destekleniyor. Rusya ve o (Esed), terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Onun için bizi vuruyorlar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülgür Gökhan (sağ)
Ülgür Gökhan (sağ)

Esad rejiminin Türkiye’nin tek seferde 33 şehit verdiği saldırısına rağmen CHP’nin Esad rejimine desteği sürüyor. Çanakkale Belediyesi’nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na İdlib tartışması damgasını vurdu. Skandal açıklamalarda bulunan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Esad bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor” dedi.

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Türkiye’nin İdlib’de neden mücadele verdiğine değinen Meclis üyeleriyle tartışan Ülgür Gökhan, “Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Tam tersine, orada terör örgütleri destekleniyor. Onlar destekleniliyor. Çünkü, Rusya ve O (Esad Rejimi) terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Onun için bizi vuruyorlar” dedi.

MECLİS ÜYELERİ ŞOK OLDU

  • Meclis üyelerinde biri Esad ve Rusya’nın saldırılarını destekleyen Ülgür Gökhan’a tepki göstererek, “Terör odaklarını bertaraf edip sınırlarımızı korumak için Suriye’de varız. Güçlendirilmiş savunmamızla birlikte çok başarılı bir harekat yapıyoruz. Bunu da emperyalist güçlerin aldığı tavırlardan anlıyoruz. Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum” dedi. Ardından Ülgür Gökhan cevap vererek, “O sizin dediğiniz öteki taraf, PYD/PKK tarafı başka, orada(terörist) yok. Suriye’de şu an bulunduğumuz yerde onlar yok. Bilmiyorsunuz. Olayı izlemiyorsunuz. Ben böyle düşünüyor ve söylüyorum” dedi.

CHP'li Başkan Gökhan'dan skandal sözler
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CHP'li Başkan Gökhan'dan skandal sözler
Çanakkale Belediyesi'nin CHP'i başkanı Ülgür Gökhan belediye meclisinde skandal sözler söyledi. Gökhan 'Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor'
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