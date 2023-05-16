CHP'nin ümidi yok

CHP’li isimlerde “İkinci turun birinci tura göre daha zor geçeceği” düşüncesi hakim. İkinci turda psikolojik üstünlüğünün Cumhur İttifakı ve adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da olabileceği yönünde değerlendirmeler de dikkat çekiyor. Bu çerçevede 14 Mayıs nedeniyle ertelenen CHP Kurultayı’na ilişkin hesaplar da yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu’na ipi göğüsleyememesi durumunda kurultayda rakip çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Video paylaşan Kılıçdaroğlu, “Buradayım be buradayım, siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu videosu parti içindekilere de bir mesaj şeklinde yorumlandı.