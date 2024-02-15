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CHP'nin umudu DEM’leniyor

DEM Parti'nin İstanbul'da Adalar ve Esenyurt için ortak aday önerisini kabul etmeyen CHP'de son bir manevrayla DEM'in Mersin, Adana ve Aydın'da destek verme olasılığı diri tutuluyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:01 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
CHP DEM kol kola
CHP DEM kol kola

CHP, DEM Parti'nin İstanbul'da Adalar ve Esenyurt için ortak aday önerisini kabul etmedi. İki parti arasındaki müzakerelerin durdurulduğu ancak CHP içinde son ana kadar “İş birliğine açığız” mesajı verenlerin mevcut olduğu bildirildi.


SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Son bir manevra ile DEM Parti'nin, Mersin, Adana ve Aydın'da CHP'ye destek verme olasılığı üzerinde duran CHP kaynakları, Ali Gökmen'in Esenyurt'un dokusuna çok uygun bir siyasetçi olduğunu bildirdi. Gökmen'in DEM Parti tabanından rahatlıkla oy alabileceğini belirten kaynaklar, DEM Parti ile Gökmen isminde uzlaşı sağlanabileceğini söyledi.


#CHP
#DEM Parti
#politika
2 saat önce
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