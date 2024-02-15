CHP'nin umudu DEM’leniyor

CHP, DEM Parti'nin İstanbul'da Adalar ve Esenyurt için ortak aday önerisini kabul etmedi. İki parti arasındaki müzakerelerin durdurulduğu ancak CHP içinde son ana kadar “İş birliğine açığız” mesajı verenlerin mevcut olduğu bildirildi.

Son bir manevra ile DEM Parti'nin, Mersin, Adana ve Aydın'da CHP'ye destek verme olasılığı üzerinde duran CHP kaynakları, Ali Gökmen'in Esenyurt'un dokusuna çok uygun bir siyasetçi olduğunu bildirdi. Gökmen'in DEM Parti tabanından rahatlıkla oy alabileceğini belirten kaynaklar, DEM Parti ile Gökmen isminde uzlaşı sağlanabileceğini söyledi.