CHP'nin vaadi altın dağıtıp hazineyi boşaltmak

"CHP hangi vaadini yerine getirdi ki bunu yerine getirsin?" diyen Turan, "Bunlar değil miydi, 'kasa boş, hazineyi boşalttınız' diyenler ifadesini kullanan Turan, " Hani hazine boşaltılmıştı? Şimdi kalkmış diyorlar ki ‘her aileye altın dağıtacağız’. Dün 'traktör dağıtacağız' diyenler bugün 'şaka yapmıştık' diyor. 'Belediyelerde kimseyi işten çıkarmayacağız, namus sözü' diyenler, işçi kıyımı yapmadı mı?" ifadesini kullandı.

Ezbere konuşup iktidar sorunluluğu olmadan vaatte bulunmanın kolay olduğunu söyleyen Turan sözlerine şöyle devam etti: "Buyurunuz kaç tane büyükşehir belediyeniz var. Verseniz ya traktör, dağıtsanız ya altın. Ayrıca sosyal yardımın tarzı da bu değil. Cülus mü dağıtıyorsunuz? Devletimiz toplumun tüm kesimleri için sosyal destek çalışmalarını zaten sürdürüyor. Yoksa hazinedeki altını dağıtarak millet zengin olmaz. Toplumun refahı üretimle, istihdamla, sanayiyle artar. Bu millet irfan, izan sahibidir. Bırakın altın dağıtmayı, SSK hastanelerinde galoşu parayla satan adamların boş vaatlerine pirim vermez."