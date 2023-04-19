|
Reklam
Reklam
Gündem

CHP'nin vaadi altın dağıtıp hazineyi boşaltmak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaynağını açıklamadan ‘300 milyar dolar buldum, getirdim’ ifadeleri gündemdeki yerini korurken, ekonomiye ilişkin ilginç bir vaat de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi: CHP’li Özgür Özel, katıldığı bir televizyon yayınında Millet İttifakı'nın ekonomik vaatleri üzerine, "Hazinede bizim altınlar var ya, birer tane her aileye dağıtacağız" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in bu vaadi, 542 tona kadar yükseltilen Merkez Bankası'nın altın rezervlerini sıfırlamak ve hazineyi boşaltmak olarak yorumlandı.

Yusuf Özdemir
12:28 . 19/04/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Bülent Turan - Özgür Özel

Bülent Turan - Özgür Özel

Konuya ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Hani kasa boş, hazine boşaltılmıştı? Şimdi kalkmış 'her aileye altın dağıtacağız' diyorlar. Dün 'traktör dağıtacağız' diyenler bugün 'şaka yapmıştık' diyorlar. Büyükşehir belediyeleriniz var, verseniz ya traktör, dağıtsanız ya altın" dedi.

Kasa boş diyorlardı

"CHP hangi vaadini yerine getirdi ki bunu yerine getirsin?" diyen Turan, "Bunlar değil miydi, 'kasa boş, hazineyi boşalttınız' diyenler ifadesini kullanan Turan, " Hani hazine boşaltılmıştı? Şimdi kalkmış diyorlar ki ‘her aileye altın dağıtacağız’. Dün 'traktör dağıtacağız' diyenler bugün 'şaka yapmıştık' diyor. 'Belediyelerde kimseyi işten çıkarmayacağız, namus sözü' diyenler, işçi kıyımı yapmadı mı?" ifadesini kullandı.

Cülus mu dağıtıyorsunuz?

Ezbere konuşup iktidar sorunluluğu olmadan vaatte bulunmanın kolay olduğunu söyleyen Turan sözlerine şöyle devam etti: "Buyurunuz kaç tane büyükşehir belediyeniz var. Verseniz ya traktör, dağıtsanız ya altın. Ayrıca sosyal yardımın tarzı da bu değil. Cülus mü dağıtıyorsunuz? Devletimiz toplumun tüm kesimleri için sosyal destek çalışmalarını zaten sürdürüyor. Yoksa hazinedeki altını dağıtarak millet zengin olmaz. Toplumun refahı üretimle, istihdamla, sanayiyle artar. Bu millet irfan, izan sahibidir. Bırakın altın dağıtmayı, SSK hastanelerinde galoşu parayla satan adamların boş vaatlerine pirim vermez."


#Bülent Turan
#Özgür Özel
#CHP
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.