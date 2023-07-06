CHP'nin YSK temsilcisinden çarpıcı itiraf: Provokasyon yaptıklarını kabul etti

Seçmen listelerinde sahte, mükerrer, yabancı ve olmayan seçmen aradıklarını belirten Yakupoğlu, "Hep söyledim, 16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı. Ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik" ifadelerini kullandı.

"Sandığa giden kaç kişiyiz hiç hesaplamadık. 'Haydi yürüyelim, birlik olalım, birlikten güç doğar' dedik, 'O bizden, bu bizden değil' dedik. Neticede biz seçimi kaybettik. Kazanmak istiyorsak, amasız, 'sen kalk ben oturayım' demeden, bir kere de kendi Cumhuriyet Halk Partimize koşulsuz, sorgusuz, sen ben demeden, konuşmadan, o bu demeden lütfen oy vermeyi denemeye ne dersiniz?