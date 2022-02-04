​CHP’ye cinsel yönelim tepkisi: Aile yapısını bozmaya çalışıyorlar ​

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Telafi Vakti, Kaybettiğini Yerine Koyma Vakti” sloganı ile billboardlara taşıdığı vaatlerinden “Etnik Köken, inanç, engellik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak” tartışılıyor. Söz konusu vaadin üstü örtülü LGBT’ye mesaj olarak değerlendirilen “cinsel yönelim” ifadesi dikkat çekiyor. Billboardlarda ifadeleri okuyan vatandaşlar tepki gösterdi.

TÜRK AİLE YAPISINA OYUN

Vatandaşlardan Nadir Koç, “Kendi partisinde cinsel taciz olaylarına ceza bile veremedi. Partisinden ihraç edemedi” dedi. Koç, eleştirilerini “Aile yapısını bozan bu eylemleri ilk olarak 28 Şubat’ta yaptılar. Şimdide LGBT ve cinsel yönelim oyunları ile Türk aile yapısını bozmaya çalışıyorlar’’ sözleriyle dile getirdi.

KAZANIRSA BU SÖYLEM ÇOĞALIR

Eyüp Şahin adlı vatandaş da ifadeleri ‘’LGBT’lilere seçim vaadi yapıyor” sözleriyle değerlendirdi. Şahin, “Bu söylem aile yapısını bozar. Bu düşüncedekilerin başa gelmesinden korkuyorum. Eğer bunlar seçimi kazanırsa bu tarz söylemlerin çoğalacağını düşünüyorum’’ diye konuştu.

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HUKUK SİSTEMİ İZİN VERMEZ

Vatandaşlardan Emirhan Şahin de “Türk hukuk sistemi bu söyleme asla izin vermez” dedi. Selim Karaağaç, “Atatürk’ün kurduğu partide ters işlere imza atıyorlar” derken Elif Yaşar ise “Sinir bozucu. Daha önce de yapmaya çalıştıkları bir şeydi” ifadelerini kullandı.

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