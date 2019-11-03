CHP’ye kötü niyet cezası

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin çocuklarının CHP ile Türkiye İş Bankası aleyhine açtığı miras davasında, “dosyanın, Adatepe’ye eksik ödendiği iddia edilen 74 yıllık alacağın faiziyle birlikte hesaplanması için bilirkişiye gönderilmesi” kararını veren hakimle ilgili yapılan reddihakim talebi, üst mahkemece 3 bin 500 liralık disiplin cezası uygulanarak reddedildi.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen mart ayındaki duruşmada Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bozma ilamına uyulmasına hükmederek, 2013 yılında davalılara gönderilen ihtarnameye göre 1 milyar 778 milyon liranın üzerinde tutacağı belirtilen miras miktarının da hesaplanarak tespit edilebilmesi için dava dosyasının bilirkişi heyetine gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, davalı kurumların zaman aşımı ve husumet itirazlarının, hükümle birlikte değerlendirilmesini de karara bağladı.

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin çocukları miras için uzun süredir hukuk mücadelesi veriyor.

YARGITAY HAKLI BULDU

Davalı CHP ve İş Bankası avukatları, itirazlarına rağmen dosyanın hesaplama için bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme hakimiyle ilgili hakimin çekilmesi ve reddihakim talebinde bulundu. Talebe bakan itiraz makamı İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz’da verdiği kararla bu talepleri reddetti. Bu karara da itiraz eden davalı taraf avukatları Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’ne başvurdu. Daire, mahkeme kararının, reddihakim talebiyle ilgili yeni bir karar verilmek üzere bozulmasına yönelik hüküm kurdu.

TALEBİ YENİDEN REDDETTİ

Yargıtay ilamından sonra reddihakim talebini tekrar değerlendiren ve kararını açıklayan İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı CHP avukatının 31 Mayıs tarihli dilekçesinde, zaman aşımı ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesine yönelik itirazlarını özetleyerek, hakimin reddi sebeplerinin yerinde olmadığı için talebin reddine dair karar verilmesi gerektiğini bildirdi.

REKLAM

3 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Reddihakim talebini Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 36. ve devamı maddeleri gereğince reddeden mahkeme, “ret talebinin kötü niyetle yapıldığının anlaşılması ve esas yönünden kabul edilmemesi” nedenleriyle talepte bulunan davalı hakkında 3 bin 500 lira disiplin para cezasına hükmedilmesine yönelik hüküm de kurdu. Davacı avukatı Osman Ersin Kozanhan, CHP’nin reddihakim talebini davayı uzatmak için yaptığını savundu.