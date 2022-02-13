CHP’ye laf söyletmedi

CHP’yi zehir zemberek sözlerle eleştirerek ayrılan ve Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, CHP’yi eleştiren partilileri Disiplin Kurulu’na sevk etti. CHP’yi antidemokratik olmakla eleştirerek istifa eden İnce, antidemokratik uygulamaları partisinde yapmaya başladı.

HABER BİLE VERMEDİLER

Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek ve Disiplin Kurulu Üyesi Tolgahan Erdoğan, kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Parti yönetimi tarafından haber verilmeyen iki isim de disipline sevkedildiklerinden, partinin yaptığı açıklama sosyal medya üzerinden paylaşılınca haberdar oldu.

CHP’Yİ ELEŞTİRMEYİN

Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek, sosyal medya hesabından “İhraç istem nedenim, istifa ettiğim ana muhalefeti ve unsurlarını eleştirmemdir. Kamuoyuna teferruatlı açıklama bilahare tarafımdan yapılacaktır” mesajını paylaştı. Çiçek ve Erdoğan’ın disipline sevk gerekçesi ise ‘ana muhalefeti eleştirmek’ olarak gösterildi. Genel Başkan Muharrem İnce imzalı dilekçede, “Daha önce sözlü uyarıda bulunmuş olmamıza karşın ulusal basında ve sosyal medyada iktidar partisinin yerine doğrudan ana muhalefet partisini hedef alan açıklamalarınızı sürdürmekte ısrar etmektesiniz. Parti politikalarımızla ve Genel Başkan olarak şahsımın açıklamalarıyla ters düşen paylaşımlar yapmayı sürdürmektesiniz. Partimizin Genel Disiplin Kurulu Başkanı olmanız sıfatıyla sorumlu olduğunuz çalışma alanı dışında, açıklamalarınıza ve sosyal medya paylaşımlarınıza özen göstermeniz konusunda gereğini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

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