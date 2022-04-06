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Gündem CHPye yakınlığıyla bilinen Halk TVden İBBye zam tepkisi
POLİTİKA

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'den İBB'ye zam tepkisi

İBB başkanı seçilmeden önce 'Ulaşımı en ucuz tarifeye kavuşturacağım' vaatlerini sıralayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB, megakentte toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam yaptığını duyurdu.ç Bu yıl üçüncü kez yapılan zam vatandaşı isyan ettirdi. CHP'ye yakınlıyla bilinen Halk TV de zamma tepki gösterdi. Sunucu Ayşenur Arslan, ''Bu kadar ağır bir zam bence korkunç. Yüzde 40 zam gerçekten çok ağır. İBB yöneticileri için talihsiz bir karar olmuş.'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPye yakınlığıyla bilinen Halk TVden İBBye zam tepkisi
Ayşenur Arslan

Bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi oy birliği ile yürürlüğe girdi.

Böylelikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun zamandır ulaşıma getirmek istediği zam teklifi kabul edildi.

Ancak İmamoğlu'nun art arda getirdiği zamlar CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de bile sert karşılık buldu.

Zam kararının verildiği saatlerde Medya Mahallesi programında yayında olan Ayşenur Arslan, bu kararı konuğu gazeteci Faruk Eren ile değerlendirdi.

Arslan, zam kararını "Çok ciddi bir zam..." olarak duyurup "Acaba zam yerine başka bir yerden kaynak bulamazlar mıydı?" diyerek sordu.

"Bedava yapacakları yerde"

Eren de"Bence sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam bence korkunç. Yüzde 40 zam gerçekten çok ağır. İBB yöneticileri için talihsiz bir karar olmuş. Bize zam yaptırmıyorlar diye bir şey olabilir mi. İktidar da alın size o zaman zam dedi " ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Ukrayna Savaşı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağladı
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Ukrayna Savaşı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağladı
CHP'nin kanalı Halk TV'de, Rusya-Ukrayna Savaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı. Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın savaşı istediğine inandığını belirterek, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar'ın ürettiği, İHA'lar SİHA'lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında' dedi.

CHP’nin kanalı Halk TV’de Ukrayna Savaşı da Erdoğan’a bağlandı
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CHP’nin kanalı Halk TV’de Ukrayna Savaşı da Erdoğan’a bağlandı

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay etti!
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay etti!
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Halk TV'de Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay ederek bir skandala daha imza attı.

İslam'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etti.


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