İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Her ilde kendi adayımızı çıkartacağız” açıklamasına cevap verdi. Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan İmamoğlu, “Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor” dedi. İmamoğlu’nun “Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım” sözleri “Benim ismim altında birleşin” çağrısı olarak yorumlandı.

CHP kulislerinde İmamoğlu için “‘Mansur Yavaş için partiyle işbirliği yapabilirsiniz ama İstanbul’da partiyle değil benimle ittifak yapın’” iması yaptığı kanaati hakim. Ekrem İmamoğlu’nun sözlerini değerlendiren CHP’li bir yetkili “İmamoğlu genel başkanlık yarışından kopmuş değil. İYİ Parti ile ilişkisi parti ilişkisi değil. Kendi amaçları doğrultusunda sürdürdüğü bir yakınlaşma söz konusu” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li bir partili gibi davranmadığını anlatan yetkili, “Bakın açıklama yaptığı neredeyse hiç bir CHP binası yok. Kendini parti üstü bir konuma getirmiş, ya da getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.