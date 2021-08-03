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POLİTİKA

CHP'yi kızdıran tespit

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'ün, orman yangınlarını PKK'nın çıkardığı ve CHP'nin buna suskun kalarak zımnen destek verdiğini anlattığı tweeti CHP'yi rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karagül hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPyi kızdıran tespit
İbrahim Karagül

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "CHP; orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK, ormanları yaktı. Onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris'i böyle yaktılar" dedi.

  • Karagül'ün mesajlarına ilişkin sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karagül hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

MÜCADELEYE DEVAM

Karagül ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bana 100 bin liralık tazminat davası açmış! Olsun... 'Vatan borcu' deriz. 'Türkiye Ekseni'nde' mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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