CHP'yi kızdıran tespit

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "CHP; orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK, ormanları yaktı. Onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris'i böyle yaktılar" dedi.

Karagül'ün mesajlarına ilişkin sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karagül hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

MÜCADELEYE DEVAM

Karagül ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bana 100 bin liralık tazminat davası açmış! Olsun... 'Vatan borcu' deriz. 'Türkiye Ekseni'nde' mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Bakanlar yangınlarla uğraşırken CHP Antalya milletvekilleri yanlarında çalışmaları gülerek seyretti

GÜNDEM Çirkin bir yalan: Kılıçdaroğlu Türkiye’nin içini yakan orman yangınlarını da istismar etti