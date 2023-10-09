CHP'yi yönetemiyorlar ülkeyi mi yönetecekler?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam etmek isteyenler, istifasını isteyenler olarak adeta ortadan ikiye bölünen partide sular durulmuyor. Son dönemdeki il kongrelerinde sıkça tartışma ve kavga yaşanıyor. Fakat bu kavgalar ilk kez yapılmıyor. Parti tarihinde çoğu kez bu kavgalar yaşandı.









Parti tarihindeki en çarpıcı kavga Deniz Baykal ve Mustafa Sarıgül arasında yaşandı





Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13. Olağanüstü Kurultayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) liderini seçmek üzere 29 ve 30 Ocak 2005 tarihlerinde gerçekleştiridi. Görevdeki lider Deniz Baykal'a Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül liderlik için meydan okudu. Kurultay, konuşmaları sırasında birbirlerini yolsuzluk ve elitizmle suçlayan iki rakibin destekçileri arasında yaşanan şiddet olaylarıyla gölgelendi. Nihai sonuç, Sarıgül'ün yüzde 40,6'sına karşılık delegelerin yüzde 59,4'ünün oyunu alan Baykal'ın zaferiydi.









Günümüz kavgaları da farksız değil: Siirtli delegeler sandalye ve orakla birbirine saldırdı





CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Partililer birbirine sandalye ve orakla saldırdı. Arbedenin ardından salona giren polis ekipleri tarafları ayırdı. Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.





Bir partili çıkan tartışmada, orakla saldı.





Çıkan arbedede sandalye ve su şişeleri havada uçuştu





Aydın'da, CHP Efeler İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde gerginlik yaşandı. CHP Efeler İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen delege seçimi öncesi, ilçe başkan adaylarından Altan Kemerci ile mevcut başkan Polat Bora Mersin'e destek veren gruplar arasında, "parti tüzüğü" tartışmaları nedeniyle arbede çıktı. Kısa süreli arbedede, bazı partililer, sandalye ve su şişesi fırlattı. Polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi.





Sandalyeler havada uçuştu.





Adana'da yumruklu kavgayı polis ayırdı





CHP Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi öncesinde yapılan delege seçimleri nedeniyle Tavşantepe Mahallesi’nde sandık kuruldu. Delege seçimi başladıktan bir süre sonra iki grup arasında sözlü tartışma başladı.





Çıkan arbedede yumruklar havada uçuştu.





CHP'nin Edremit ilçe kongresinde kavga: Bu parti bu kafayla hiçbir zaman iktidar olamaz





Partinin Gebze, Karabağlar ve Çiğli'deki kongrelerinde çıkan arbedelerin ardından Edremit ilçe kongresinde de kavga çıktı. Delegelerin sandıkları kırdığı kongrede bir partili, "Bu parti bu kafayla hiçbir zaman iktidar olamaz" ifadeleriyle yönetime tepki gösterdi.



