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Cibuti’nin en büyüğü

TDV’nin Cibuti’de yaptığı 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi’nin inşasında sona gelindi. Klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan cami, ülkenin en büyüğü olacak. Cami, tek seferde 5 bin kişinin ibadet edebileceği kapasitede.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki minareli cami, Osmanlı Devleti’nden sonra Afrika’da bir Osmanlı Sultanı adına yaptırılan ilk cami olacak.
İki minareli cami, Osmanlı Devleti’nden sonra Afrika’da bir Osmanlı Sultanı adına yaptırılan ilk cami olacak.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Afrika Boynuzu ülkelerinden Cibuti’de yaptığı 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi’nin inşasında sona gelindi. Temeli 2015’te atılan ve ülkenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyacak yapı, klasik Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak şekilde tasarlandı. Projeyi yürüten Siyahkalem İnşaat’ın Proje Yöneticisi

Furkan Kazım Yüksel, caminin tek seferde 5 bin kişinin ibadet etmesine imkan verecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

CAMİ 2-3 AYA AÇILACAK

Caminin bazı bölümlerinde Sultanahmet Camii’nden ilham alındığını anlatan Yüksel, açılışın 2-3 ay içinde yapılmasının planlandığını ifade etti. Yapının Türkiye’den getirilen malzemelerle inşa edildiğini

ve külliyede büyük bir eğitim alanı olacağını dile getiren Yüksel, “Bu cami Türkiye’nin Cibuti halkına armağanı. Projede yer aldığım için kendimle gurur duyuyorum” dedi.

SU BARAJI DA YAPILIYOR

Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Türkiye’nin Cibuti’yle ilişkilerinin askeri odaklı olmadığını, kalkınmaya ve insani yardıma önem verdiklerini söyledi. Türkiye’nin şimdiye kadar ülkede çok sayıda sosyoekonomik projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Altınok, inşasına başlanan su barajının yüzde 50’sinin de tamamlandığını dile getirdi.

700 yıllık cami cemaatiyle buluşacak

Mardin’de “Kartal Yuvası” olarak da bilinen, Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazı, yenileme ve koruma çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak olan tarihi Mardin Kalesi’ndeki yaklaşık 700 yıllık cami de ibadete açılacak. Caminin 2020 yılında ibadete açılarak, cemaatiyle buluşması hedefleniyor.

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