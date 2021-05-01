Çiftçi ve üreticilere budama ve aşılama eğitimi

Kahramankazan Beleiyesi, ilçede modern tarımın gelişmesi ve üretilen ürünlerden daha fazla verim alınabilmesi için örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye çiftçi, üretici ve vatandaşlara yönelik meyvecilikte aşılama ve budama kursu düzenledi. İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimler kapsamında ilk olarak kursiyerlere teorik eğitimler verildi. Kursiyerler sonra ise bir meyve bahçesinde uygulamalı olarak düzenlenen eğitimlere katıldı.

ANLAMLI HEDİYE

Kursiyerlere burada meyve ağaçlarında ağaç budama ve aşılama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Düzenlenen kurslara 100’e yakın kursiyer katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Kahramankazan Belediyesi termal serada düzenlenen eğitimlere katılarak, ağaç budama ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Oğuz, kursiyerlerle birlikte uygulamalı olarak meyve ağacı budama ve aşılama işlemlerini gerçekleştirdi. Burada kursiyerlerle yakından ilgilenen Oğuz, eğitimlere katılan tüm kursiyerlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Oğuz daha sonra kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirerek, kendilerine budama makası hediye etti.

VERİMİ ARTIRMA ÇABASI

Oğuz, tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip ilçede bu tür eğitimlere devam edeceklerini belirterek, “Çiftçi ve üreticilerimizin daha fazla verim alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Üreticilerimizin her zaman yanlarındayız. Kursa ilgi ve katılım oldukça yoğun oldu. Katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kursumuz inşallah hayırlara vesile olur” dedi.