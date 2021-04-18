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BALİKESİR

​Çiftçinin eli damızlık koç ile güçlenecek

Çiftçinin eli damızlık koç ile güçlenecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çiftçiye kura ile 165 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıttı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire başkanı Serkan Akça, “Koçlarımız gelişi güzel yerlerden toplama değil, safkan olduğu tescilli koçlar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çiftçinin eli damızlık koç ile güçlenecek
Fotoğraf: Arşiv

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği içerisinde ilçe genelinde hayvancılığı arttırmak adına çeşitli projeler hayat buluyor. Hayvan ıslah çalışmalarına katkı sağlamak ve üretimi arttırmak adına hibe destekli dağıtımı yapılacak merinos ırkı koçların hak sahipleri kura ile belirlendi. İlçe genelinde birliğe kayıtlı 59 başvurunun 32 si asil, 5’i yedek olarak kuraları sonuçlandı. Kura sonuçlarına göre başvuru bedellerini yatıran hak sahipleri ay sonunda Balıkesir’de düzenlenecek kura çekimi ile koçlarını teslim alacaklar. İl genelinde toplamda 165 koçun dağıtılacağı proje kapsamında hak geçmemesi adına Balıkesir’de yeniden kura çekimi yapılarak numaralandırılmış koçlar hak sahiplerine teslim edilecek.

İlk turu geçen çiftçiler büyük sevinç yaşadı.
İlk turu geçen çiftçiler büyük sevinç yaşadı.

Kura çekiminde 59 başvurunun 32’si asil ve 5’i yedek olarak belirlenirken hak sahipleri ay sonunda Balıkesir’de düzenlenecek koç numarasının belirleneceği kura çekimi ile koçlarını teslim alacaklar.
Kura çekiminde 59 başvurunun 32’si asil ve 5’i yedek olarak belirlenirken hak sahipleri ay sonunda Balıkesir’de düzenlenecek koç numarasının belirleneceği kura çekimi ile koçlarını teslim alacaklar.

DAMIZLIK KOÇLAR ÖZENLE SEÇİLDİ

  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire başkanı Serkan Akça “Balıkesir denince akla Balıkesir kuzusu geliyor. O yüzden biz de “koyunculukla ilgili neler yapabiliriz” diye yola çıktık. Kepsut ve İvrindi’de damızlık tesisi kurduk. Bunun yanında mera temizliği ve farklı alanlarda da desteğimiz artarak devam ediyor. Erkek ve dişi damızlıklarımızı çiftçimize hibeli şekilde dağıtmayı planlıyoruz. Şu anda çekeceğimiz kuralarla da inşallah hayırlı bir şekilde üretim yapılsın. Çünkü bir koç sürüyü üç sene içerisinde tamamen değiştirme özelliğine sahip. Bu koçlarımız gelişi güzel yerlerden toplama değil, safkan olduğu tescilli koçlar. İki sene öncesine kadar 27 bin liraya satılan koçlar” dedi.

ISLAH ÇALIŞMASI ÖNEMLİ

Kaymakam Zafer Oktay ise “Bölgemizde hem tarım hem de hayvancılık anlamında ıslah çalışmaları son derece değerli. Bugün de koyunculuk üzerine inşallah zamanla da sonuçlarını alacağımız güzel bir ıslah çalışması var. Bu konuda da büyükşehir belediyemize ve ilçe belediyemize teşekkür ediyorum. Zamanla bu çalışmaların sonucunu göreceğiz. İnşallah bizler de ilçe tarım müdürlüğümüze bütün desteğimizi vererek çiftçilerimizin üretimlerine bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SINDIRGI PARLAYAN YILDIZ OLACAK’

  • Sındırgı’nın tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da “Tarım ve hayvancılığı desteklemek adına çeşitli projeler yapılıyor. 2014 te Sındırgı’da kıvırcık koyunu ile alakalı bir ıslah çalışması yapıldı. Bundan dolayıdır ki şu anda Balıkesir’in en çok kıvırcık koyununa sahip ilçesi Sındırgı. Bu desteklerden faydalanmak için de koyun keçi birliğine üye olmanız gerekiyor. İlçe tarımdaki arkadaşlar zaten yönlendirmeleri yaptılar, gerekli yardımda bulundular. Gidin üye olun başvurunuzu yapın diye bizzat söylendi. Destekten faydalanabilmeniz için 50-100 hayvanınızın olması gerekiyor. Sındırgı’da toplam 59 olan müracaat içinden kurayla 32 arkadaşımız koçlarını alma hakkına sahip olacak. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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