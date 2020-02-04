Çığ altındaki minibüsten 7 kişi sağ olarak kurtarıldı: 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı

5 kişiyi kurtaran ekipler çalışmalara büyük bir hızla devam ediyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün üzerine çığ düştü.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekiplerimiz olay yerine gitti. Minibüsün içindeki yolcu sayısı ile ilgili net bir bilgi yok. Olay yerinde telefonlar çekmiyor, gelen ilk bilgileri paylaşacağız. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili." dedi.

Halk, ekiplere destek olmak için olay yerindeki bekleyişine devam ediyor.

Ekiplerin olay yerine ulaştığını söyleyen Vali Bilmez, kurtarma çalışmalarına başlandığını belirtti.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan ve içinde yolcuların bulunduğu belirtilen minibüs ile iş makinesine ulaşmak için olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor. Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

7 kişiye sağ olarak kurtarıldı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve hastaneye sevk edildiğini söyledi. Bilmez, kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

5 kişi hayatını kaybetti

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, çığ altında kalan 5 kişinin cansız bedeninin kar altından çıkarıldığı bildirildi.

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