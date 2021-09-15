Cihat Yaycı: 15 Temmuz darbe değil FETÖ-Yunan işgal planıydı

TÜRK DEGS Başkanı müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz’da FETÖ’cülerin ve Yunanistan’ın işgal planladığını iddia etti. Yaycı, “15 Temmuz’da bunlar Türkiye’nin batısını Megola İdea çerçevesinde FETÖ’cülerle birlikte resmen işgal edeceklerdi. Bu bir plandı. Sanmasınlar ki Türkiye’de bir darbe olup yeni bir düzen olacak değildi. Türkiye’de hesaplanan şey bir iç karışıklık ve Türkiye’nin batı tarafından parçalanma stratejisinin hayata geçirilmesiydi” dedi. Yaycı’nın açıklamalarına Yunanistan’dan önce FETÖ’cülerden tepki geldi.

DARBE DEĞİL TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMA STRATEJİSİ

Müstafi Tümamiral Yaycı, katıldığı bir televizyon programında, Yunanistan’ın adaları ağır silahlarla silahlandırmasına ilişkin değerlendirmeleri sırasında çarpıcı bir açıklama yaptı. Yaycı, 15 Temmuz’da Yunanistan’ın Türkiye’nin batısını Megola İdea çerçevesinde FETÖ’cülerle birlikte resmen işgal edeceklerini söyledi. Yaycı, “Bu bir plandı. 15 Temmuz gecesi başarılı olsaydı Türkiye’de zaten bir iç karışıklık olacaktı, onlar (PYD ve DEAŞ) aşağıdan gireceklerdi, bunlar da batıdan gireceklerdi. Sanmasınlar ki Türkiye’de bir darbe olup yeni bir düzen olacak değildi. Türkiye’de hesaplanan şey bir iç karışıklık ve Türkiye’nin batı tarafından parçalanma stratejisinin hayata geçirilmesiydi. Türkiye parçalanacaktı, bir iç savaş olacaktı. Arap Baharı’nın devamıydı. Metal Fırtına’yı hatırlarsınız. Metal Fırtına’da tek gerçekleşmeyen kısım şuanda Türkiye kısmı” dedi. Yaycı, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimler ve Türkiye-Libya anlaşmasına da yine Yunanistan’ın yanı sıra FETÖ’cülerin en çok itirazı yönelttiğini anımsattı.

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TÜM KRİPTO SİSTEMLERİMİZİ YUNANLARA VERDİNİZ

Yaycı’nın başkanı olduğu TÜRK DEGS twitter hesabından ise, “Cihat Yaycı Yunanistan’a helikopter ile kaçan FETÖCULARA soruyor? Hiçbir engel, önleme, ateş açma olmadan helikopter ile Yunanistan’a nasıl serbestçe inebildiniz? Çünkü anlaşmıştınız ve ateş açılmayacağını biliyordunuz! Tüm kripto sistemlerimizi de Yunan’a verdiniz. Hainler! Çünkü 15 Temmuz Türkiye’yi işgal girişiminde FETÖ ve Yunan ortaktı. Bugün Fetöcular elini kolunu sallaya sallaya Yunanistan’a gidiyor !”, “Libya anlaşmasına Yunanlılar ve FETÖ'cüler dışında karşı çıkan kimse yoktur. FETÖ'cüler Yunan aleyhinde olan herşeye karşı çıkar? Çünkü Fethullah Gülen denilen baş hain "Yunanlıların ismini biz altın harflerle tarihe yazacağız" diyerek örgüte Yunan’ın yanında olun emri vermiştir” mesajları paylaşıldı.

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FETÖCÜLER SALDIRIYA GEÇTİ

Yaycı’nın bu açıklamalarına Yunanistan’dan önce sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanmakla tanınan firari FETÖ’cülerden tepki geldi. Firari Emre Uslu, Milli Savunma Bakanlığı’na Yaycı’nın TV’lere çıkarılmaması çağrısı yaparken Türk ordusuna yönelik hakaretlerde bulunmaktan da imtina etmedi. Bir diğer firari FETÖ’cü eski deniz albay Halis Tunç ise, TR724 haber sitesine yaptığı açıklamada, Yaycı’ya hakaretler savurarak “15T” olarak adlandırdığı darbe girişimi gecesinde Yunanistan ile irtibatı üzerinden kendisini savunmaya çalıştı. Yaycı’nın açıklamalarına DEVA Partili eski asker Metin Gürcan da FETÖ’cülerin diliyle tepki verdi. Gürcan, twitter hesabından, “Dinledikçe TSK adına kaygılanıyorum! Biz koskoca orduyu kimlere emanet etmişiz? Bir diğer nokta da statü sahibi böyle kişilerden böylesine saçma yorumlar geldikçe 15 Temmuz’un asıl nedenleri, nasıl olduğu ve sonuçlarına dair rasyonel akıl yürütme zorlaşıyor..Yazık!” mesajını paylaştı.

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YUNANİSTAN ÜZERİNDEN FİRAR ETTİLER

15 Temmuz darbe girişimi ardından çoğu darbeci ve FETÖ’cü Yunanistan üzerinden firar girişiminde bulunmuştu. Mültecilerin botlarını delen Yunanistan darbecileri bağrına basmış,Türkiye’nin iade taleplerini de geri çevirmişti. Halen firari FETÖ’cüler Yunanistan başta olmak üzere batılı ülkelerin korumasında ve Türkiye aleyhindeki faaliyetlerde görev alıyor. 15 Temmuz’dan sonra kripto FETÖ’cülerin tespitinde büyük başarı sağlayan FETÖMETRE uygulamasıyla FETÖ’cülerin hedefinde olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ise, sıklıkla tehditlere uğruyor.