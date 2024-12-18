Cinayet 8 ay öncesinden planlandı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli kararını açıkladı. Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, suç tarihinden yaklaşık 8 ay öncesinden itibaren cinayetin ne zaman, nerede, nasıl, kimlerle gerçekleştirileceğini, detaylı olarak planlayarak suçu önceden tasarladıkları bildirildi. Sanık Demirbaş'ın telefonunda yapılan incelemelerde, olayın öncesinde Ateş'in nerede oturduğu ve görev yaptığı, kişisel, ailevi ve mesleki yaşantısı konusunda bilgi topladığının belirlendiği ifade edildi. Kararda sanık Doğukan Çep'in de sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'u, Ateş'i öldürmek üzere azmettirdiği belirtildi.