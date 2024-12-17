Sinan Ateş davasında açıklanan gerekçeli kararda iki sanığın cinayeti sekiz ay öncesinden planladığı belirtildi.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, suç tarihinden yaklaşık sekiz ay öncesinden itibaren Ateş'in öldürülmesini detaylı olarak planladıkları ve tasarladıkları belirtildi. Öte yandan kararda, sanık Doğukan Çep'in, sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'u, Ateş'i öldürmek üzere azmettirdiği de kaydedildi.
Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada açıklanan gerekçeli kararda sanıklar
Doğukan Çep
ve
Tolgahan Demirbaş
'ın sekiz ay öncesinden araştırma yapıp cinayeti detaylıca tasarladıkları belirtildi.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi,
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş
'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada gerekçeli kararını açıkladı.
Aylarca detaylı araştırmayla cinayeti planlamışlar
Aylarca detaylı araştırmayla cinayeti planlamışlar
Gerekçeli kararda, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, suç tarihinden yaklaşık 8 ay öncesinden itibaren Ateş'in öldürülmesini detaylı olarak planladıkları ve tasarladıkları belirtildi. Sanık Demirbaş'ın telefonunda yapılan incelemelerde, “
olayın öncesinde Ateş'in nerede oturduğu ve görev yaptığı, çalıştığı ofisinin neresi olduğu, ne zaman, nerede, kimlerle gününü nasıl geçirdiği, nerede, nasıl yaşadığı
" gibi konularda detaylı araştırma yaptığı, kişisel, ailevi ve mesleki yaşantısı konusunda bilgi topladığının belirlendiği ifade edildi.
Ateş'in nerede bulunabileceğini Demirbaş'tan öğrenmiş
Ateş'in nerede bulunabileceğini Demirbaş'tan öğrenmiş
Sanık Doğukan Çep'in de sanıklar
Eray Özyağci
,
Vedat Balkaya
ve
Suat Kurt
'u, Ateş'i öldürmek üzere azmettirdiği kaydedilen kararda, Özyağci'nin silah kullanma konusunda usta olduğu, motokurye olan Balkaya'nın da iyi şekilde motosiklet kullandığı belirtildi. Sanık Çep'in, maktul Ateş'in nerede bulunabileceğine dair bilgileri Demirbaş'tan temin ettiği bilgisine yer verildi.
Emre Yüksel, Özyağci'yi İstanbul'a götürmüş
Emre Yüksel, Özyağci'yi İstanbul'a götürmüş
Cinayet sonrası motosikletle olay yerinden uzaklaşan tetikçi Eray Özyağci'nin, Gölbaşı ilçesinde bekleyen sanık Demirbaş tarafından araçla kaçırıldığı bilgisine yer verilen kararda, Demirbaş ve dosyanın diğer sanıklarından
Emre Yüksel
'in, Özyağci'yi İstanbul'a götürdüğünün anlaşıldığı ifade edildi.
Kamera kayıtları ve bilirkişi raporundan Sinan Ateş'e, sanık Özyağci'den başka ateş eden kimsenin olmadığının anlaşıldığı bildirildi.
Kararda, sanık Çep'in duruşmadaki, "kendisine yönelik bir dava dosyasını takip etmesi için
Sinan Ateş
'e toplamda
650 bin lira para
verdiği, sonrasında ulaşamadığından
Ateş'i silahla yaralama
sı için Özyağci'yi azmettirdiği" savunmasına, suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediği kaydedildi.
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