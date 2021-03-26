​Çinli bakana Uygur mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Erdoğan’dan önce Vang Yi ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüştü. Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Türkiye’yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını, bu vesileyle ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarmak istediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yıl dönümünde ekonomik iş birliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda iş birliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik” ifadelerini kullandı.

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YAZICIOĞLU MESAJI

Öte yandan Erdoğan, BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu’nun vefatının 12’nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Milletimiz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır. Türkiye aşığı Muhsin Yazıcıoğlu’na bir kez daha Cenabı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, Büyük Birlik Partisi camiasına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

Erdoğan ayrıca Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu kabul ederek basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.