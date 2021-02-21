​Çirkin iftiraya dava Çirkin iftiraya dava Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP’nin başlattığı çirkin iftira ve karalama kampanyasına dava açıyor. Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, “Merkez Bankası’nın kaynağının farklı yere transfer edilme, buhar olma ihtimali yoktur. Her kuruşun izi sürülebilir” dedi. 500 bin liralık davada kazanılacak tazminat şehit ailelerine bağışlanacak.

Haber Merkezi 21 Şubat 2021, 00:00 Yeni Şafak