Gündem Çirkin iftiraya dava
ANKARA

​Çirkin iftiraya dava

Çirkin iftiraya dava

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP’nin başlattığı çirkin iftira ve karalama kampanyasına dava açıyor. Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, “Merkez Bankası’nın kaynağının farklı yere transfer edilme, buhar olma ihtimali yoktur. Her kuruşun izi sürülebilir” dedi. 500 bin liralık davada kazanılacak tazminat şehit ailelerine bağışlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hakkında CHP tarafından başlatılan çirkin iftira ve karalama çalışmalarına karşı harekete geçildi.

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  • Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından yapılan açıklamada iftiralar tek tek çürütüldü. Açıklamada, "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir" denildi.

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Açıklamada "Açılacak 500 bin TL’lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
OYNAT 00:41
Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
CHP'li Berhan Şimşek'in 'Vali militan, kaymakam militan...' ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Valilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, 'Hepiniz militansınız, dava açmazsanız namertsiniz' diye konuştu.

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