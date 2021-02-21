​Çirkin iftiraya dava

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hakkında CHP tarafından başlatılan çirkin iftira ve karalama çalışmalarına karşı harekete geçildi.
- Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından yapılan açıklamada iftiralar tek tek çürütüldü. Açıklamada, "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir" denildi.
Açıklamada "Açılacak 500 bin TL’lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır" ifadelerine yer verildi.