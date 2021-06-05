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Çirkin reklama 4 yıl hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD’nin New York kentinde billboardlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli reklamlar veren iki FETÖ’cü hakkında iddianame hazırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çirkin reklama 4 yıl hapis istemi ​
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD’nin New York kentinde billboardlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli reklamlar veren iki FETÖ’cü hakkında iddianame hazırladı. Ankara Başsavcılığı, FETÖ’cülerin Türkiye’yi karalamaya yönelik ABD’de verdiği reklamlarla ilgili örgüt üyeleri Mehmet Murat Kaval ve Hafza Girdap hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan iddianame hazırladı. İddianamede, reklamdaki ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şeref, onur ve saygınlığına somut bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle hakaret edildiği belirtildi.

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  • Yapılan incelemelerde ilanın FETÖ’ye müzahir ABD merkezli “Susturulmuş Türkiye Avukatları” isimli organizasyon tarafından verildiği, üst düzey yöneticilerinin de FETÖ firarileri Kaval ve Girdap olduğunun tespit edildiği ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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