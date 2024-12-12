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CMK ücretlerine artış sinyali

CMK ücretlerine artış sinyali

Uğur Duyan
04:0012/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, müdafi ve vekil avukat ücretlerini artırma gayretinde olduklarını söyledi. Meclis'te vekillerin sorularını yanıtlayan Tunç, “Genç meslektaşlarımız genelde CMK'da görev alıyorlar. Yeni dönemde bu ücretlerin daha hakkaniyetli bir şekilde, artırmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.


CEZAEVLERİNDE HAK İHLALİ YOK

Tunç, Uluslararası Cezaevi Birliği tarafından hazırlanan iyi hal değerlendirmesinin sonuçlarını da paylaştı. Tunç, 1 Ocak 2021 ile 1 Kasım 2024 arasında Uluslararası Cezaevi Birliği tarafından Türkiye genelindeki ceza evlerinde toplam 1 milyon 143 bin 290 değerlendirme yapıldığını söyledi. Bakan Tunç, “Bu değerlendirmelerin yüzde 93,84'ü yani yüzde 94'ü olumlu sonuçlanmış” dedi.


#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#CMK
#ücret

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