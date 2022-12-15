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Çocuğa istismar iddiası davasında iki tutuklama

İstanbul'da küçük yaştaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin yargılanan sanıklardan baba Yusuf Ziya G. ile Kadir İ'nin tutuklanmasına karar verildi.

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Haber Merkezi AA
Çocuğa istismar iddiası davasında iki tutuklama
Yusuf Ziya G. ve Kadir İ.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından Kadir İ. (47) ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Kadir İ. ve Yusuf Ziya G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, sağlık kontrolünün ardından polis eşliğinde Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartılan sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G, haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

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