Çocuğunu göremedi

Suriye'nin Afrin kentinde görev yapan Türk askerlerine PKK'lı teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü tanksavar füzesiyle yapılan saldırıda 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu. Askeri yetkililer acı haberi şehidin İstanbul-Bahçelievler'de ikamet eden ailesine bildirdi. Şehadet haberinin duyulmasının ardından şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin evinin karşısında bulunan Necip Fazıl Kısakürek Lisesi'nin bahçesine Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Burada taziyeleri kabul eden baba Ebubekir Kalo, "Oğlum feda olsun. Vatan sağolsun" dedi.

Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun 2 yıllık evli olduğu ve eşi Yasemin Kalo'nun da 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Aziz naaşı Afrin sınırındaki Hatay'dan İstanbul'a uğurlanan şehit Üsteğmen, bugün Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.