​Çocuğunuzun ne okuduğunu bilin.

Dünya genelinde ücretsiz erişim sağlanabilen hikâye paylaşma ve okuma platformları, çocuklar için mayınlı arazi gibi. Uzmanlar, herhangi bir yaş sınırlaması olmadan elektronik posta adresi ya da sosyal medya hesapları üzerinden üye olunan uygulamaların zararlı ve ahlaka aykırı içerikleri konusunda ebeveynleri uyarıyor. Özellikle son yıllarda popüler olan ve çoğunluğu sapkın ilişki ve şiddet içerikli yazılardan oluşan Wattpad’in dünya üzerinde 100 milyona yakın kullanıcısı var.

Orhan Toker

SAPKIN İÇERİKLİ HİKAYELER VAR

Wattpad’in herhangi bir denetime tabi tutulmadığına işaret eden dijital içerik üreticisi Orhan Toker, “Burada yazan çocukların kültürel bir birikimleri, yeterlikleri yok. Akla mantığa sığmayacak konular var. LGBT, ensest ve benzeri içerikli kitaplar yazılıyor. Bunları kafalarında kuruyorlar. Çocuklar bu kitaplarda esinlenerek kadın ve erkek kimliğinin dışında bir cinsiyet kimliği oluşturmaya çalışıyor. Ve çocuklar bunlardan etkileniyor” diye konuştu. Wattpad yazarlarının, Youtube’de ‘gerçek hikayeler’ başlığı ile yayınlanan videolardan esinlendiğini anlatan Toker, videoların arka planında ciddi animasyon ve dublaj çalışmalarının olduğunu söyledi. Toker, beceri gerektiren bu animasyon ve dublajı karşılıksız kimsenin yapmayacağını belirtti. Bu gibi çalışmaların çocukları yozlaştırmak için yapıldığına dikkat çeken Toker, “Wattpad kitaplarında da bu tip yazarların seçilip desteklendiğini düşünüyorum. Neticede gençleri zehirliyorlar bunlarla. Ahlaki açıdan, sağlık açısından çok tehlikeli.” ifadelerini kullandı. Çocuklara zararlı içerikler barındıran bu hikayelerin popülerleştikçe kitap olarak basıldığını sonrasında da fuarlarda satıldığını söyleyen Toker, aileleri uyarıyor: "Bu sapkın kitaplar ne yazık ki kitap fuarlarında satılıyor. Aileler uyanık olmalı. Çocukların elinde tablet var. 'Ne yapıyorsun?' diye soruyor ebeveyn, çocuk, 'Kitap okuyorum' diyor. Anne, baba alıp çocuğun okuduğu içeriğe bir bakmalı."

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Serap Buharalı

BU UYGULAMALARDA FİLTRE YOK

Pedagog Serap Buharalı ise bu kitaplara maruz bırakılanların psikolojik durumlarına ve ebeveynlerin alabilecekleri önlemlere ilişkin bilgi verdi: “Ergenlik dönemi ‘farklının’ cezbedici geldiği bir dönem. Beyin farklı şeyler arar. Burada çocukların karşısına çıkan bu durum kontrolsüz bir şekilde sapkın düşüncelerin, hikâyelerin sunulmasına yol açıyor. Bundan önceki jenerasyonları doğaüstü varlık hikâyeleri cezbediyordu. Şimdi ise cinsel içerikli hikâyeler cezbediyor. Bunlar zihni, kalbi olumsuz etkileyen içerikler. Burada önemli olan çocukların bu kirli yerlerde buluşmamasını sağlamak. Filtre yok buralarda. Bilinçli olacak aileler. Benim çocuğum kitap yazıyor. Çok da okunuyor demeyecek. Ne yazıyor, kontrol edecek.”