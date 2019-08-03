Çocuk evlerine kilit vuracak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın attığı skandal adımların ardı arkası kesilmiyor. Göreve geldiğinden bu yana Ankara’da yürütülen çok sayıda olumlu projeyi sonlandıran Yavaş, şimdi de gözünü yetim çocukların kaldığı ‘Çocuk Evleri’ne dikti. Uzun yıllar başkenti yöneten Melih Gökçek, Yavaş’ın yetim çocukların kaldığı evlerin kapatılması için 9 Ağustos’a kadar süre verdiğini açıkladı.

SKANDALLARLA GÜNDEM OLDU

Seçimlerin ardından yapılan ilginç görevlendirmeler, işçiler üzerinde kurulan baskılar ve daha önce hayata geçirilen projeleri sonlandırma gibi adımlarla gündem olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yine skandal bir karara imza attı. Başkenti uzun yollar yöneten Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Yavaş’ın ‘Çocuk Evleri’ için kapatma kararı aldığını duyurdu.

GÖKÇEK İSYAN ETTİ

Sürece ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Gökçek, “Ankara Büyükşehir’den inanılmaz uygulama... Mansur Yavaş’ın talimatıyla ‘çocuk evleri’ kapatıldı. Birçok yetim kızımız ve erkek evladımız ayrı ayrı evlerde kalıyor, çocukları ilkokuldan sonra üniversite bitinceye kadar yetiştiriyor ve sonunda evlendiriyorduk” ifadesini kullandı. Mansur Yavaş’ın bu evleri ‘tasarruf’ gerekçesiyle kapattığına vurgu yapan Gökçek, şöyle devam etti:

”Yetim çocuklara 9 Ağustos’a kadar evleri terk etmeleri için tebligat yapıldı. Sizde vicdan ve merhamet yok mu? Tasarrufunuz batsın. Dilerim çocukların ahı, büyüklerin bedduası sizi helak eder. Sn Mansur Yavaş, senin İngiltere ve Rusya gezine yaptığın masraf, bu çocukların bir yılına yeter. Vicdan, vicdan, vicdan...”

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