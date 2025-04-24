Çocuklar Gazzeli yaşıtlarının sesi oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Gazzeli çocuklar için anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Yeryüzü Çocukları Derneği ve Yetim Vakfı’nın İstanbul Üsküdar’da ortaklaşa düzenlediği etkinlikte çocuklar, İsrail tarafından katledilen Gazzeli yaşıtları için eylem yaptı. Yüzlerine Filistin bayrağı ve karpuz motifleri çizilen çocuklar, 'basın' yazılı yelekleri, Gazze’de şehit edilen yaşıtlarının fotoğrafları ve son sözlerinin yer aldığı pankartlar ile gösteri düzenledi. Üsküdar Meydanı’nda bulunan vatandaşlarla röportaj yapan çocuklar, yetişkinlere Gazze’de yaşananları sordu, İsrail ürünlerini boykot hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştı.





BAYRAMI OLMAYAN ÇOCUKLAR İÇİN TOPLANDIK

Gazzeli Ömer ve Lana Elfarra ile Zeynep Dila Engin basın açıklamasını ayrı ayrı okudu. Açıklamada “Filistinli çocukların sesi olmak için geldik” diyen çocuklar, “Bugün Çocuk Bayramı ama ne yazık ki her çocuk bayram yapamıyor. Bugün burada bayramımızı kutlamak için değil, bayramı olmayan çocuklar için toplandık. Çünkü şu anda dünyada bazı çocuklar oyun oynayamıyor, güven içinde uyuyamıyor, okula gidemiyor. Onlar bizim kardeşlerimiz, dostlarımız ve onların sesi olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.





GAZZE’DE ÇOCUK OLMAK ZOR

Çocuklar, Gazze’de çocuk olmanın çok zor olduğunu belirterek, “Bugün burada tüm dünyaya sesleniyoruz. Bir çocuğun savaşı tanıması bir insanlık suçudur. Bir çocuğun korkuyla yaşaması kabul edilemez. Sessizce ağlayan çocuklar, sessiz kalan dünyayı utandırır. Filistin özgür olacak. Çocukların kahkahaları yeniden duyulacak. Hiçbir zaman çocukların roketlerle öldürüldüğü bir hayatı kabul etmiyoruz. Filistin düşmanlarından kurtulana kadar durmayacağız” diye konuştu.



